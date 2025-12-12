Calvo: "Si algún compañero tiene que remirarse algo, que lo diga pronto, para limpiar un partido impecable"

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado y ex ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha manifestado este viernes en Barakaldo que "si hay algún compañero de fila que todavía tenga que remirarse algo que haya hecho, que lo diga pronto", para "limpiar una organización impecable en la lucha por la igualdad". "Hay que limpiar", ha insistido.

Calvo ha realizado estas declaraciones durante la entrega de Premio Lentxu Rubial por parte de la Asociación 13 rosas, celebrado en la sede de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral de la localidad vizcaína de Barakaldo, en el que ha sido premiada con el galardón de ámbito nacional. Por Bizkaia se ha distinguido a la exsecretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, y en el ámbito local a la Asociación Animalista Lagunak del municipio.

En el acto también han intervenido la diputada de Empleo, Cohesión social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Teresa Laespada, la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, y la portavoz municipal del PSE-EE de Barakaldo, Alba Delgado, y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

La presidenta del Consejo de Estado ha expresado, en su intervención, que "lo que más falta le hace al mundo" es que "el pueblo esté activo", y que la democracia sea "memoria, vigilancia y trabajo".

"Sobre todo porque, de manera increíble, han vuelto a aparecer los nubarrones, quienes se desentienden del esfuerzo que ha costado llegar a un sistema político, a una fórmula de convivencia que nos permite estar a todos diferentes, pero buscando la igualdad y la dignidad", ha advertido.

También se ha dirigido a los jóvenes, que "corren mucho peligro", y ha avisado de que "los peores ya no tienen miedo y los mejores no pueden dejar de tener esperanza". En ese sentido, ha añadido que lo que hace falta es "gente activa".

"Porque volverán las minorías, las élites, los abusos, las diferencias, así que no hay más misión que seguir construyendo igualdad, igualdad, igualdad", ha insistido.

Calvo ha denunciado que "lo que está ahora mismo en solfa en el mundo no es tanto la democracia como fórmula de alcanzar el poder, lo que está en solfa es la igualdad", y ha añadido que "si no es democracia desandar el camino de subordinación de las mujeres a lo largo de la historia, que alguien me diga que es la democracia".

La exministra también ha apelado a los miembros de su partido: "Si hay algún compañero de fila que todavía tenga que remirarse algo que haya hecho, y que no ha hecho, limpiemos una organización impecable en la lucha por la igualdad".

En ese sentido, ha pedido que "si hay alguno, que lo diga pronto, porque tal vez de esto tan duro y tan difícil tengamos que sacar una lección para nosotros y para todos".

"Hay que limpiar", ha zanjado, para añadir que las mujeres no pueden "consentir que se nos mire sin respeto, que se invadan nuestros cuerpos, que alguien piense que están superiores", y ha recordado que en los últimos 14 días ha habido "nueve mujeres asesinadas".

Por otra parte, la exministra ha reconocido que "la cosa más importante" que ha hecho en su "vida política" fue "sacar a Franco del Valle de los Caídos". "Esa fue la más importante, y que no estuviera en un lugar de enaltecimiento", ha remarcado.

GUIJARRO

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha defendido que el PSOE "tiene el feminismo como referente ético" y que "el feminismo es hablar, es denunciar, es no callar, es exigir responsabilidades y es en realidad lo que nos protege también como partido".

Tras decir que cree "imposible entender los avances feministas de España en este siglo sin la figura de Carmen Calvo", ha añadido que "el PSOE y España deben su liderazgo en materia feminista a personas como Carmen", por su "labor incansable, con una capacidad intelectual y una capacidad política inmensurable".

"Nos enseña que el feminismo es hablar, es denunciar, es no callar, es exigir responsabilidades y es en realidad lo que nos protege también como partido", ha asegurado Guijarro, quien ha añadido que esa "batalla no puede ser exclusiva de las mujeres".

Por otra parte, se ha referido a "quien usa a las mujeres como estrategia de desgaste de un gobierno", de quienes ha dicho que "no están precisamente algunos para dar lecciones ni de feminismo ni de igualdad".

"El resto del año ni nos tienen en cuenta, y que nos consideran unas histéricas a las feministas y unas cansinas", ha lamentado, para criticar que "retraen fondos de igualdad en los gobiernos donde gobiernan y que se permiten el lujo hasta de pactar con partidos que llevan en sus listas electorales a condenados por violencia machista". "Así que ni una lección de parte de ninguno de ellos", ha añadido.

Guijarro ha concluido expresando que el machismo "es otra forma de fascismo", porque "reacciona con furia ante cualquier avance en igualdad", ya que "el avance en igualdad es avance en democracia". "Feminismo, con todo lo que implica, en todos los sitios y en todas las circunstancias", ha concluido.

"NO ES SOLO ASUNTO DE MUJERES"

En su intervención, la diputada Teresa Laespada ha subrayado que la igualdad "no es solo un asunto de mujeres", pese a que hayan "ido construyendo el camino solas". "Ahora os requerimos a los varones que os pongáis a nuestro lado a caminar, porque sin vosotros no vamos a llegar a alcanzar la igualdad plena. Así que os pido, por favor, que os pongáis a nuestro lado", ha pedido.

Sobre las denuncias de acoso por parte de algunas mujeres socialistas, ha afirmado que desde su partido han "hecho un camino impecable hacia la igualdad, y porque hay algunas conductas que sean vergonzantes, que sean ellos los que se avergüencen". Laespada ha añadido que ese "camino" lo han hecho "las mujeres de este partido, con algunos hombres, con muchos hombres". "Por favor, os pido que sigamos remando a favor", ha insistido.

"LAS MUJERES SUFRIMOS MUCHAS VIOLENCIAS"

La ex secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, premiada en el ámbito de Bizkaia, ha explicado que las mujeres se encuentran "con muchas barreras" que "impiden desarrollarse personalmente como sujeto individual y colectivo".

"Es ahí donde encontramos las mayores resistencias porque siguen existiendo muchos intereses políticos y fundamentalmente económicos que pretenden mantener el papel secundario de las mujeres en la sociedad, en la educación, en el empleo, en lo público e incluso en el familiar y privado", ha lamentado, para resumir que "las mujeres sufrimos muchas violencias".

Sobre la "violencia económica", que para García genera "desigualdades laborales y materiales", ha insistido en que es en ese "tema" donde "debemos situar la reivindicación por la igualdad como una materia prioritariamente sindical", y ha tachado la brecha salarial de "consecuencia económica de una cadena de discriminaciones" y una "injusticia estructural".

"NUESTRA LABOR IMPORTA"

Desde la asociación animalista Lagunak, premiada en el ámbito local, han asegurado que el premio "no es solo un honor, sino un recordatorio de que nuestra labor importa", y han añadido que "quien trabaja con animales conoce la alegría inmensa de un rescate, pero también el peso de la pérdida, la satisfacción de una adopción, pero también la frustración de no llegar a tiempo".

"Sobre todo, este premio es para ellos, para los animales, para los que han salido adelante, para los que siguen esperando y para los que ya no están. Ellos son la razón de todo. La lucha contra el maltrato animal es una lucha de fondo", han concluido, para agregar que "cada vida cuenta".