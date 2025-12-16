La Cámara de Bilbao pone en marcha su proceso electoral con la exposición pública del censo

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao ha iniciado el plazo de exposición pública del censo de electores, primer paso del proceso electoral que culminará con la constitución del nuevo pleno, la elección del comité ejecutivo y del presidente.

Según ha explicado, el censo electoral se podrá consultar en la sede de la Cámara, en la Alameda Rekalde, y también en su página web hasta el 3 de enero. Las reclamaciones de las empresas podrán presentarse hasta el 19 de enero.

Confeccionado a fecha 1 de enero de 2025, el censo electoral de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao comprende un total de 89.961 electores divididos en cuatro secciones: 29.866 pertenecen al sector Comercio y Hostelería, 37.330 al sector Servicios, 22.544 al sector Industria y 221 al sector Navegación.

El pleno de la Cámara, su órgano supremo de gobierno y representación, se compone de 60 vocales elegidos para cuatro años, de los cuales 40 son designados mediante "sufragio libre, igual, directo y secreto" entre todas las empresas.

Ocho corresponden a representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de Bizkaia, a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas, y doce son representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria a la Cámara.

En función de los datos aportados por la Cámara, el nuevo pleno Comercio y Hostelería tendrá diez vocales, Servicios otros 10, Industria un total de 17 y Navegación tres.

Una vez concluyan los plazos de resolución de los recursos, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, órgano competente, convocará las elecciones en la Cámara.