Cámara de Bilbao premia al comercio, la hostelería y los servicios de Bizkaia en los Retail Digital Sariak

Premiados en los Retail Digital Sariak, en Bilbao - CÁMARA DE BILBAO

BILBAO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Bilbao ha entregado los premios Retail Digital Sariak, una iniciativa que reconoce los avances en digitalización, sostenibilidad, innovación y escaparatismo del comercio, la hostelería y los servicios de Bizkaia, así como el dinamismo económico y social que aporta el sector a nuestras ciudades, pueblos y barrios.

Según ha informado la entidad cameral, en esta sexta edición se han presentado 352 candidaturas para siete categorías. El jurado -compuesto por profesionales del retail, del mundo digital y del escaparatismo- ha seleccionado como finalistas a 22 establecimientos, entre los cuales ha designado las propuestas ganadoras.

La Mejor web corporativa ha sido para Garden & Robot; la Mejor web de comercio electrónico ha recaído en Gadea Loreak; el Mejor uso del social media ha sido para Cabecita de Ajo; el Retail más completo para Objeto; el Mejor establecimiento sostenible ha sido Terai Cosmética-BioBilbao; el Espacio comercial más innovador, Bulthaup Bilbao; y el Mejor escaparate Ganador ha sidfo el de Mercería Lencería Nerea Bilbao.

Ha obtenido una Mención especial por su escaparate solidario la Clínica Dental Arrigorriaga. Asimismo, se ha hecho entrega del Premio del Público al Mejor Escaparate a Studio Fotográfico NKN.

El acto de entrega de galardones de los Premios Retail Digital Sariak, celebrado en el Palacio Euskalduna, ha estado presidido por el presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire, y a él han asistido, entre otras autoridades: la directora de Comercio del Gobierno Vasco, Izaskun Gomez; la directora general de Competitividad Territorial y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, Cristina Múgica; y la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver.