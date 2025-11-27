Cámara vasca pide dotar de recursos "necesarios" a la inspección de viviendas que "no cumplan su función social"

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre irregularidades en la vivienda protegida - JAVIER MARTIN-EUROPA PRESS

VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico a continuar con la labor de "inspección antifraude" en las viviendas protegidas y en todas aquellas viviendas "que no cumplan su función social", para lo que le pide que implemente "los medios humanos y técnicos necesarios".

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre este asunto a propuesta del PP, cuya proposición no de ley ha sido rechazada al recibir 62 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y los ocho a favor sumados por los 'populares' y Vox.

La proposición no de ley del PP instaba al Gobierno Vasco a "intensificar y aumentar el número de inspecciones antifraude" en los pisos sociales de alquiler que gestiona Alokabide y a implementar los medios técnicos y humanos necesarios para ello, "impulsando además la formación constante para el equipo de inspectores, al objeto de lograr una mayor eficacia en la detección y seguimiento de nuevas formas y casuísticas de fraude e irregularidades".

Además, pedía al Ejecutivo la puesta en marcha de "un buzón contra el fraude de carácter gratuito para posibilitar denuncias de todos los ciudadanos vascos". El PP pedía que esta herramienta se diera a conocer a través de una campaña informativa "para llegar al mayor número posible de ciudadanos".

Por otra parte, la propuesta de los 'populares' instaba al Gobierno Vasco a incrementar los importes mínimos y máximos de las sanciones recogidos en la normativa vigente, "al objeto de mantener la intencionalidad disuasoria y ejemplarizante contra el fraude y las posibles irregularidades en torno al parque público de vivienda protegida en alquiler".

En el último apartado de la proposición no de ley se pedía al Gobierno Vasco que introduzca "criterios de mayor contundencia en la imposición de sanciones por irregularidades y fraude en el uso de viviendas sociales, así como en el cobro de las mismas".

La enmienda del PNV y el PSE-EE ha salido adelante con los 37 votos a favor de estas formaciones, la abstención de los 25 parlamentarios de EH Bildu y Sumar y los ocho votos en contra sumados por PP y Vox.

A través de esta enmienda, se insta al Gobierno Vasco a implementar medidas de información y concienciación sobre la función social que debe cumplir la vivienda "en todas sus tipologías". De esa forma, pide que el Ejecutivo "continúe con su labor inspectora antifraude en las viviendas protegidas en venta y en alquiler y en todas aquellas viviendas que no cumplan su función social, implementando los medios humanos y técnicos necesarios para ello".

Además, a través de este texto se reclama al Gobierno que lleve a cabo las acciones informativas necesarias "para extender la cultura de la vivienda como bien de primera necesidad, con el fin de dar a conocer los derechos y obligaciones de las personas que acceden a las mismas".

El Parlamento también solicita que se mantengan "actualizados" los importes de las sanciones previstas en la legislación vigente, con el fin de "proteger los fines de servicio público del parque de vivienda protegida".