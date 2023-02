El Parlamento rechaza la petición de EH Bildu para impulsar la transferencia de la formación de sanitarios a Euskadi

PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU PP+Cs y Vox rechazan el texto presentado por EH Bildu



VITORIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento Vasco han rechazado este jueves una proposición no de ley presentada por EH Bildu con el objetivo de impulsar la transferencia de la competencia de la formación de todas las especialidades sanitarias a la Comunidad Autónoma Vasca.

La coalición ha llevado a debate en la Cámara vasca esta iniciativa con la que denunciaba que el hecho de que las competencias de formación de los profesionales de sanidad no estén en manos de la Comunidad Autónoma del País Vasco "se ha convertido en un problema" para el sistema vasco de salud, ya que "debido a ello y a otras políticas, nos encontramos ante una falta de profesionales de sanidad suficientes".

Todos los grupos de la Cámara --PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU PP+Cs y Vox-- han rechazado el texto de EH Bildu que solicitaba al Parlamento que elaborara durante el primer semestre de 2023 una proposición de ley "con el objetivo de conseguir la competencia de formación de residentes de todas las especialidades sanitarias, para su posterior traslado al Congreso de España y dar los pasos necesarios en las Cortes Generales".

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha defendido la necesidad de contar con esta transferencia para "tener herramientas para atender y planificar lo mejor posible las necesidades de la ciudadanía" y cree que tener la competencia de la formación en la sanidad es "fundamental" para "organizar, planificar y garantizar la calidad de la asistencia sanitaria".

Ubera ha defendido que el texto que ha presentado era "abierto" para "acordar términos", y ha preguntado al PNV si el problema para recibir su apoyo es que el texto lo ha presentado EH Bildu. Además, ha afirmado que su iniciativa "no va en contra de España" y ha insistido en que están dispuestos a "acordar criterios con España" pero cree que es necesario que la Comunidad Autónoma vasca pueda "planificar y gestionar".

La parlamentaria del PNV Elena Lete ha dicho no entender la postura de EH Bildu porque cree que si solicitó esta cuestión en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y apoyaron las Cuentas a pesar de que no fue aceptado, ha criticado que en Euskadi no apoyaron los presupuestos vascos a pesar de que el Gobierno Vasco "aceptó incluir una partida para trabajar este tema". "No lo entiendo. Clases de autogobierno las justas", ha indicado.

Lete cree que la "voluntad" de EH Bildu es "vender humo y buscar un titular" y ha defendido la vía que ha seguido su grupo para conseguir las transferencias, para subrayar que no comparte el "procedimiento" propuesto por la coalición. Tras recordar que Euskadi tiene "519 plazas MIR (Médicos Internos Residentes) este año, el máximo que se puede ofrecer", ha afirmado que para solicitar la transferencia es necesario hacer "un trabajo de cocina previo". "Es una transferencia a la que siempre aspiraremos", ha subrayado.

El parlamentario de PSE Ekain Rico ha dicho no compartir "ni la forma ni el fondo de esta iniciativa", y ha recordado a la coalición que "los mecanismos para las transferencias de competencias no pasan por una proposición de ley, un mecanismo unilateral que rompería el concepto de negociación que tiene que presidir cualquier tipo de negociación".

Asimismo, ha acusado a EH Bildu de usar el argumento de que "Euskadi no tendría ningún problema si tuviera todas las competencias, incluso las que no son suyas, el mantra de que Euskadi no tendría ningún problema si fuera independiente". "Los problemas no se arreglan poniéndoles encima una ikurriña, una señera, o la bandera de Murcia", ha añadido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que el sistema MIR (Médico Interno Residente) "evita el posible desequilibrio entre comunidades, cosa que se podía producir si la gestión se dividiera", ya que "el MIR es un garante de la igualdad de todos los candidatos a una plaza de médico residente", por lo que "plantear la posible transferencia podría suponer la fragmentación, incluso la debilitación, de un sistema sanitario que ya se encuentra bastante dañado, especialmente en la atención primaria".

No obstante, se ha mostrado a favor de que las competencias "fueran plenas a la hora de fijar las plazas", ya que "en estos momentos las comunidades autónomas intervienen en la oferta de plazas proponiendo al ministerio las plazas y el ministerio las valida o las debería validar". "Aquí es donde nosotros sí que estaríamos de acuerdo en tener una plena competencia a la hora de fijar las plazas; es decir, que la Comunidad Autónoma fijase las plazas", ha indicado.

El parlamentario de PP+Cs Luis Gordillo ha defendido que el MIR es un "modelo de éxito" y cree que la propuesta de EH Bildu es "algo absolutamente inviable, que va en contra de la calidad y en contra de un servicio que es el que la ciudadanía más aprecia, más necesita y del que dependemos todos".

"En Euskadi lo que tenemos que hacer es hacer atractiva la profesión médica, hacer atractiva nuestra tierra para vivir y formar una familia, y hacer atractivos los hospitales como centros de trabajo, para que los mejores profesionales se queden aquí y los mejores profesionales que están fuera quieran venir aquí también", ha subrayado.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha reconocido que "en la actualidad existen muchas deficiencias en el sistema de salud" porque "Osakidetza es todo menos un ejemplo a imitar en materia de gestión sanitaria", pero cree que "achacar que este es un problema derivado de no contar con esta competencia es algo que no comparte" Vox.

"Nosotros no queremos ni una competencia más gestionada por el PNV, teniendo en cuenta su balance de gestión. La propuesta de Bildu forma parte de su hoja de ruta. Quieren solucionar los problemas que afectan a nuestra sanidad con la receta de siempre, que consiste en colocarles también la txapela a los médicos residentes", ha criticado.