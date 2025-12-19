Las Cámaras del Arco Atlántico se felicitan por el paso dado en Europa para crear una Macrorregión

SAN SEBASTIÁN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio, de Industria, Servicios y Navegación de Bilbao, en nombre de la alianza de las Cámaras del Arco Atlántico ARCHAM, ha aplaudido el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Europeo para la creación de una Macrorregión Atlántica.

En un comunicado, ha mostrado su "satisfacción" por el anuncio del citado acuerdo, que compromete a la Comisión Europea en la elaboración del proyecto de constitución de la Macrorregión Atlántica.

La Cámara bilbaína, que ostenta la secretaría técnica de la alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, considera que el paso dado es "el hito que se venía reclamando en los distintos foros de estas Cámaras, que se han celebrado desde junio de 2023 con la Declaración de Bilbao".

Las diecisiete Cámaras firmantes expresaron su voluntad de jugar un papel relevante en la construcción de la macrorregión Atlántica, creando un Foro de Reflexión y cooperación en torno a los desafíos que deben afrontar las Regiones del Arco Atlántico; así como su firme determinación de actuar como facilitadores y catalizadores, compartiendo las conclusiones recogidas en la declaración de la Comisión Arco Atlántico celebrada el 23 de mayo en Cardiff (Gales).

Al foro de Bilbao le han seguido los Oporto, Oviedo, Vigo y, el pasado mes de octubre, el de Bruselas. En este último ARCHAM compartió, ante la presidencia del Parlamento Europeo, "una visión integrada del desarrollo del Arco Atlántico como una oportunidad para evolucionar hacia la Macrorregión" e insistió, una vez más, en "tomar en consideración la activación urgente por parte de los Estados de la creación de la Macrorregión Atlántica".

A juicio de la Cámara, el anuncio de este pasado jueves "reafirma a las Cámaras de Comercio Atlánticas en su compromiso de seguir siendo un instrumento más para la consecución de un espacio más integrado, conectado y competitivo", lo que "supondrá un impulso decidido en los proyectos en los que se viene trabajando, como infraestructuras, energías renovables y turismo, entre otros".