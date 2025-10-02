La campaña ItsaSOS retira 3.307 residuos en tres jornadas de recogida en el litoral donostiarra

SAN SEBASTIÁN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña ItsaSOS ha retirado 3.307 residuos en tres jornadas de recogida en el litoral de San Sebastián. Las personas que han participado en esta iniciativa, "que combina sensibilización ciudadana y ciencia", han conseguido eliminar cerca de 2.200 colillas de la arena en tan solo una hora.

En un comunicado, el concejal delegado de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente de San Sebastián, Iñigo García, ha explicado que esta iniciativa, impulsada este verano por el Ayuntamiento donostiarra en colaboración con el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa y la Fundación Naturklima, ha concluido tras varias jornadas de limpieza y sensibilización que han permitido retirar un total de 3.307 unidades de diferentes residuos en distintos puntos del litoral donostiarra, con la participación activa de más de 100 personas voluntarias.

ItsaSOS es una iniciativa de carácter ambiental y educativo que combina acciones de limpieza de playas y entornos marinos con actividades de sensibilización ciudadana y recopilación de datos científicos sobre la contaminación en el medio marino.

Su objetivo es "implicar a la ciudadanía en el cuidado del litoral mediante experiencias participativas y generar conocimiento útil que contribuya a diseñar políticas públicas más eficaces contra los residuos marinos", ha explicado.

En esta ocasión, las acciones se han desarrollado en la cala de Murgita (bajo protocolo científico OSPAR), la playa de Ondarreta mediante actividad acuática, y el Colillatón de playa de La Concha, centrado en la recogida de colillas.

"La diversidad metodológica ha permitido abordar distintas facetas de la contaminación marina: desde el impacto del sector pesquero, hasta los residuos urbanos derivados del ocio y los hábitos de consumo", ha señalado.

García ha destacado "la implicación ciudadana en estas jornadas". "Este verano hemos demostrado que Donostia es una ciudad comprometida con el cuidado de nuestras playas y de nuestro entorno natural", ha aplaudido.

En este sentido, ha recordado que la campaña ItsaSOS "busca concienciar a la ciudadanía de que cada gesto cuenta, y que mantener limpias nuestras playas es responsabilidad de todos". "Desde el Ayuntamiento seguiremos reforzando la educación ambiental y la colaboración con asociaciones, porque sólo con la implicación de la gente podremos reducir el problema en origen", ha asegurado.

Por su parte, el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha subrayado "el valor de la colaboración institucional". "El problema de los residuos en las playas es global, pero también requiere respuestas locales y coordinadas", ha defendido.

Asensio, ha indicado que, desde Naturklima y la Diputación, se trabaja "en clave de territorio, fomentando campañas de sensibilización y apoyando iniciativas como ItsaSOS, que unen instituciones, ciudadanía y tejido social". "Cuidar nuestro litoral es fundamental para proteger la biodiversidad marina, luchar contra la crisis climática y garantizar la sostenibilidad de Gipuzkoa como territorio de futuro", ha añadido.

En la cala Murgita se aplicó el protocolo OSPAR para la caracterización científica de residuos marinos y se contabilizaron 207 residuos, de los cuales más del 80% correspondían a redes y trozos de redes de plástico (171 unidades).

En la playa de Ondarreta combinó el trabajo en arena con la práctica de paddle-surf y se retiraron 940 objetos de diversa índole, aunque el residuo dominante volvió a ser la colilla de cigarrillo, con 690 unidades (73% del total). Junto a ellas se encontraron fragmentos de plástico (84), vidrio (34), globos (32) y envases alimentarios. Además, en el Colillatón celebrado en La Concha se retiraron en una hora más de 2.200 colillas.