La campaña solidaria 'Un kilo +, un kilo -' consigue recoger 804 kilos de comida en los centros cívicos de Vitoria

Archivo - Campaña de recogida de comida en los centros cívicos de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones deportivas de la red de centros cívicos de Vitoria-Gasteiz acogieron durante las pasadas Navidades una nueva edición de la campaña solidaria 'Un kilo +, un kilo -', en la que se ha conseguido recoger 804 kilos de comida con destino al Banco de Alimentos de Araba, que se ha muestra "muy agradecido" por esta nueva aportación de recursos "para hacer frente al aumento de las necesidades".

En un comunicado, el Ayuntamiento ha destacado que en su tercera edición la iniciativa ha logrado recoger un total de 804 kilos de alimentos no perecederos, frente a los 644 del año anterior.

En total se han ofertado 1.940 plazas distribuidas en 90 sesiones deportivas. El abanico estaba compuesto por 24 actividades distintas para todas las edades, tales como patinaje, yoga, pádel, pilates, aerobic, gimnasia de mantenimiento y animación de piscina, entre otras.

A la ciudadanía se le pedía que aportase de forma voluntaria un kilo de alimentos no perecederos por cada actividad. Al final, las 92 cajas recopiladas han ido destinadas al Banco de Alimentos de Araba. En esta campaña solidaria, organizada por los Servicios municipales de Deportes y Centros Cívicos, han sido especialmente abundantes las donaciones realizadas en Ibaiondo, Iparralde y Aranalde.

En la oferta destacaba la amplitud tanto en el número de plazas como en la variedad de las actividades, de forma que cualquier persona podía localizar una modalidad a su gusto. La participación ha sido alta con 1.440 inscripciones (73% de ocupación). Destaca, además, la elevada presencia femenina (1.207 participaciones), lo que supone el 85%. La edad media de las mujeres fue de 48 años, frente a los 39 de los hombres.

El Banco Alimentos de Araba ha mostrado su satisfacción por el incremento en la aportación de alimentos y su agradecimiento, tanto hacia las personas donantes como al personal municipal de los centros cívicos que hace posible esta campaña solidaria.

IMPLICACIÓN CIUDADANA

La concejala de Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha expresado su alegría por el resultado de la campaña. "Da gusto ver cómo se implica la ciudadanía y cómo, también en Navidad, sigue manteniendo buenos hábitos consigo misma haciendo deporte y hacia las personas que más lo necesitan aportando alimentos", ha dicho, para dar la enhorabuena a todas las personas que han participado por reforzar el sentimiento de comunidad que se intenta transmitir "día a día" desde los centros cívicos.

Por su parte, la concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha remarcado la definitiva consolidación de esta iniciativa, en su tercer año de celebración, con los datos obtenidos tanto en el número de kilos de comida recogida como en la participación.

"La campaña 'Kilo +, Kilo -' se ha convertido en solo tres años en una tradición entre los vitorianos que corroboran su compromiso social hacia las personas más desfavorecidas en la época navideña. Se ha recogido un 20% más de alimentos no perecederos, destinados al Banco de Alimentos, y el nivel de participación se ha incrementado un 40% en el total de personas inscritas, en comparación con los datos de esta edición y la anterior", se ha congratulado.