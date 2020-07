La campaña Zero Zabor Uretan llega a Portugalete, tras recoger más de un millar de colillas en los puertos visitados

La campaña de sensibilización Zero Zabor Uretan llega a bordo del Mater a su ecuador en Portugalete.

Su objetivo es concienciar sobre la problemática de las basuras marinas e implicar a la ciudadanía en la prevención de las mismas

La campaña de sensibilización Zero Zabor Uretan ha llegado a Portugalete (Bizkaia) a bordo del Barco Museo Ecoactivo Mater, con el objetivo concienciar sobre la problemática de las basuras marinas e implicar a la ciudadanía en la prevención de las mismas, tras recoger en los puertos que ya ha visitado más de un millar de colillas, el residuo común y más habitual en estas instalaciones y también a nivel mundial.

A la presentación de esta campaña en Bizkaia, han asistido, entre otros representantes institucionales, la directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, María Presa, el director de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco, Aitor Zulueta, y el alcalde de Portugalete, Mikel Torres, que han acompañado a la directora del Barco Museo Ecoactivo Mater, Izaskun Suberbiola.

La campaña Zero Zabor Uretan inició el pasado 1 de julio en Hondarribi una travesía marítima por distintos municipios pesqueros de la Costa Vasca a bordo del Barco Museo Ecoactivo Mater. El objetivo de la campaña es concienciar sobre la problemática de las basuras marinas e implicar a la ciudadanía en su prevención con el mensaje "El mejor residuo, el que no se genera".

Según han destacado durante la campaña, en el marco de la crisis sanitaria derivada del covid-19 la problemática de las basuras marinas "se está viendo acentuada, afectando gravemente a los ecosistemas naturales y por consecuencia, también, a la salud de las personas".

Tras remarcar que "el papel de las personas consumidoras informadas y participativas es de gran importancia para posibilitar un cambio", a través de la campaña se advierte de que "el 80% de la basura marina procede de la gestión actual los residuos en tierra y de la falta de concienciación y compromiso de la sociedad en general".

Tras recalar en Hondarribia, Getaria, Ondarroa y Bermeo, más de 200 personas han podido visitar las instalaciones del barco-museo y convertirse en "itsas zaindaris, cuidadores activos del mar", bajo el lema "El mejor residuo, el que no se genera".

Según ha explicado la directora de Mater, Izaskun Suberbiola, "conocer la problemática de las basuras marinas, cómo afectan al medio y también a la salud de las personas es uno de los puntos fuertes dentro de la visita, pero sobre todo se incide en el poder de cambio que tenemos todos y todas para frenar esta oleada de basura con alternativas que incidan en consumir moderadamente siendo conscientes de los impactos que podemos generar con nuestros hábitos diarios".

"Tenemos que lograr una implicación ciudadana, la solución pasa por que tomemos medidas diarias rechazando el plástico de un solo uso y con la visita conseguimos multiplicar los altavoces de este mensaje, empoderando a las personas para que sean protagonistas del cambio", ha advertido.

En el 'Top1' de basuras más abundantes de cada puerto, destacan las colillas de cigarros como un residuo común y más habitual en estos puertos y también a nivel mundial. En los puertos ya visitados se han recogido más de mil colillas.

En el 'Top2' se sitúa el plástico de un solo uso en distintos formatos y tamaños como envoltorios de comidas y un sinfín de piezas camino a convertirse en microplásticos por la acción del sol y las olas, mientras que el 'Top3' lo ocupan aquellas basuras más relacionadas con el sector pesquero, tanto profesional como deportivo. En ese sentido, los organizadores han recordado que la campaña se ha centrado en cabos, cordeles, pitas, anzuelos y hasta 10 marcas de bonito del Norte Euskolabel.

Por último, desde Mater han destacado los distintos residuos relacionados con la protección del Covid que se han recogido en todos los puertos, entre ellos mascarillas, guantes, geles hidro-alcoholicos y las "indestructibles" toallitas.

Por su parte, la directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia, María Presa, tras advertir de que "el mejor residuo es el que no se genera, el que no existe", ha señalado que "la inmensa mayoría de la basura marina tiene su origen tierra adentro, se deriva de la gestión que hacemos de los residuos en tierra y de la falta de concienciación de quienes no utilizan esos sistemas de gestión de forma adecuada y mantienen conductas poco respetuosas con el medio ambiente", por lo que, según ha considerado, "es necesario corregir estas conductas y, sobre todo, reducir la basura que producimos".

Por ello, ha invitado a toda la ciudadanía a reflexionar y pensar "si de verdad necesitas eso que vas a comprar, si necesitas que vaya embalado con muchas capas de cartón o de plástico, si esa ropa que vas a tirar no puede tener un segundo uso, y si el material del que está hecho eso que vas a comprar es reciclable".

Por su parte, Aitor Zulueta ha señalado que "la labor de educación ambiental y la concienciación de la ciudadanía es una de las patas sobre las que tiene que descansar nuestro futuro", mientras que el alcalde de Portugalete ha realizado un llamamiento especial a los más jóvenes, que, "de alguna forma, tienen que darnos un ejemplo de futuro porque las generaciones pasadas no hemos sido capaces de cuidar el mar como lo teníamos que haber cuidado".

ACTIVIDADES POR PUERTOS Y CONCURSO EN RRSS

Desde ayer y hasta mañana, el Mater recala en el muelle de Portugalete, junto al Museo Rialia, para posteriormente subir ría arriba hasta Bilbao frente al Itsas Museum, donde permanecerá del 16 hasta el 18 de julio, para, posteriormente, volver a Gipuzkoa.

Las actividades previstas en esta campaña quieren ofrecer alternativas para conocer, participar e implicarse en las soluciones que "tenemos todos en nuestras manos para prevenir los residuos e impedir que lleguen a la mar".

Dentro de las actividades para conocer las soluciones destaca la propia visita ecoactiva al barco museo, donde se pretende "dar visibilidad de una forma dinámica la importancia del mar en nuestro día a día y cómo podemos cuidarlo desde casa". Las visitas serán gratuitas y requerirán de cita previa como medida adoptada para impedir aglomeraciones bajo la amenaza del Covid.

Por su parte, la exposición a pie de puerto en el Eko-Stand servirá para recoger información útil de la problemática de las basuras marinas y de las alternativas al plástico en nuestro día a día. En la campaña, además, se realizan recogidas y limpiezas con el 'Top 3' de residuos de cada puerto.

Por último, la campaña contará con el concurso de ideas de prevención de residuos en redes sociales #EKINZeroZaborUretan buscando "ideas transformadoras" para prevenir residuos en nuestro día a día en casa, en el trabajo o en la comunidad. El premio a la idea ganadora consistirá en una salida a la mar para cuatro personas a bordo del Barco Museo Ecoactivo Mater.

COLABORADORES DE LA CAMPAÑA

Esta campaña ha sido impulsada por el Barco Museo Ecoactivo Mater de Pasaia, la última gran bonitera vasca construida en madera que fue salvada del desguace por la asociación Itsas Gela de Pasaia y convertida en un "singular instrumento de concienciación".

Para desarrollar esta misión cuenta con dos líneas estratégicas de trabajo: Mater Museoa, con un amplio programa de actividades en Pasaia; y Mater Ekoaktiboa, con campañas y proyectos de sensibilización y educación ambiental en el que se enmarca la campaña Zero Zabor Uretan.

Para el desarrollo de esta campaña ha contado con la colaboración del Departamentos de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco; del departamento de Medio Ambiente y Obras hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa; del departamento de Medio Natural y Sostenibilidad de la Diputación de Bizkaia; Kutxa Fundazioa; y Libera (Seo Birdlife y Ecoembes).