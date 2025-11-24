La campaña Zero Zabor Uretan recoge más de 30 kilos de basura marina este año, el 96% plásticos

Archivo - Imagen de recogida de basura en una playa - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.000 personas han tomado parte a lo largo de este año en la campaña de prevención de residuos en el mar Zero Zabor Uretan, en el marco de la cual se han recogido más de 30 kilos de basura marina, en la que ha predominado el plástico, con un 96% del total.

El diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la directora del barco museo ecoactivo Mater, Izaskun Suberbiola, han presentado estos datos en un acto de Zero Zabor Uretan en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos. El encuentro ha reunido a representantes de administraciones y agentes implicados en la campaña, ofreciendo un espacio para poner en valor los resultados de esta iniciativa.

Más de 1.000 estudiantes de 11 colegios de los ocho municipios adheridos a la iniciativa han tomado parte, desde el pasado marzo, en charlas-taller sobre residuos marinos. Además, los mensajes de los estudiantes se trasladaron a los escaparates de 434 comercios locales, agrupados en 17 asociaciones, amplificando el impacto y acercando la campaña a toda la ciudadanía antes de la llegada del barco museo ecoactivo Mater a Bilbao, Portugalete, Bermeo, Ondarroa, Mutriku, Hondarribia, Getaria y Pasaia.

El buque convirtió cada puerto en "un laboratorio ciudadano con un completo programa de actividades gratuitas", gracias a la colaboración de 510 agentes y 37 voluntarios.

Durante la campaña se han recogido y analizado más de 7.500 ítems (más de 30 kilos) de basura marina, predominando el plástico con un 96% del total. Para Suberbiola, "la travesía 2025 ha sido un ejercicio colectivo de sensibilización, acción y esperanza".

Asensio ha destacado que "la contaminación de los mares es uno de los retos ambientales más urgentes, y el plástico sigue siendo el principal problema". "Desde el Departamento de Sostenibilidad estamos trabajando con una visión integral: prevenir residuos, reducir su impacto y educar a la ciudadanía", ha destacado.

En este sentido, ha opinado que iniciativas como Zero Zabor Uretan son "esenciales porque combinan ciencia, sensibilización y participación social".