Los campings vascos acumulan hasta julio más de 171.000 entradas y 487.000 pernoctaciones, un 0,7% más que en 2025

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SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los campings en Euskadi han acumulado hasta julio más de 171.000 entradas y 487.000 pernoctaciones, mientras la ocupación acumulada ha crecido un 0,7% respecto a 2025.

En un comunicado, el presidente de la Asociación de Campings de Euskadi, Juan Luis Sáez, ha destacado que los campings vascos encaran el cierre de la temporada de verano con "un balance positivo" y ha añadido que "el buen tiempo de septiembre ha permitido prolongar la temporada turística prácticamente hasta finales de mes, con una elevada ocupación en buena parte de los establecimientos y nuevas reservas realizadas durante las últimas semanas".

Los últimos datos oficiales disponibles del Observatorio Turístico de Euskadi (Enfokatur), correspondientes al periodo acumulado de enero a julio, contabilizan algo más de 171.000 entradas y más de 487.000 pernoctaciones en los campings de Euskadi. En comparación con el mismo periodo de 2025, las entradas han descendido un 6,9% y las pernoctaciones un 2%. Sin embargo, la lectura de estos datos cambia cuando se analiza la evolución de la ocupación y, especialmente, la duración de las estancias.

La ocupación acumulada hasta julio ha crecido un 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el número de noches acumuladas ha aumentado un 5,5%.

Para la Asociación de Campings de Euskadi, esta evolución refleja "un cambio en el comportamiento del visitante: llegan menos personas viajeras, pero quienes llegan tienden a prolongar más su estancia, con una estancia media acumulada en 2026 de 2,85 noches frente a 2,71 noches del año anterior".

Sáez ha desatacado que el comportamiento acumulado hasta julio ha estado "muy condicionado por un comienzo de año menos favorable para el sector, especialmente por las condiciones meteorológicas", pero a partir del pasado marzo "los niveles de ocupación fueron recuperándose progresivamente hasta alcanzar e incluso superar en algunos momentos los registros del año anterior".

Esta tendencia se ha mantenido durante los meses posteriores y, según la valoración de la asociación, agosto y especialmente septiembre permitirán mejorar los datos de ocupación acumulada registrados hasta julio.

Además, ha subrayado el incremento progresivo del cliente extranjero, especialmente durante los meses de verano y en los periodos de menor concentración del turismo nacional. La Asociación de Euskadi de Campings, integrada en Adegi desde el año 2025, cuenta hoy en día con 22 campings: dos en Álava, cinco en Bizkaia y 15 en Gipuzkoa.