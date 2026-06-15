Cargos públicos del corredor de la línea C3 de Renfe reclaman "un servicio moderno, seguro, accesible y digno"

La coalición iniciará una campaña con diferentes iniciativas para denunciar esta situación y reclamar mejoras - EH BILDU

VITORIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y concejales de EH Bildu del corredor de la línea C3 de Renfe que une Orduña con Bilbo han reclamado este lunes, en un acto en Laudio-Llodio (Álava), un servicio "moderno, seguro, accesible y digno".

La alcaldesa de Laudio, Ainize Gastaka, ha subrayado que la situación de la línea C3 de "es insostenible y necesita mejoras urgentes", según ha informado EH Bildu en un comunicado.

Gastaka ha recodado que "para mucha gente tanto de Aiaraldea como de Hego Uribe, la C3 no es una simple línea de tren" sino una infraestructura imprescible que miles de personas usan cada día para trabajar, estudiar, acudir a servicios sanitarios o disfrutar del tiempo libre".

"Sin embargo, a día de hoy, las personas usuarias sufren diariamente retrasos, cambios de frecuencias, falta de información y problemas de accesibilidad", ha denunciado. Ante esta situación EH Bildu iniciará una campaña con diferentes iniciativas para denunciar esta situación y reclamar mejoras.

Por su parte, la alcaldesa de Arrigorriaga, Maite Ibarra, ha asegurado que "es urgente garantizar trenes puntuales y fiables, recuperar el servicio Gau Jaia y ampliarlo a todos los fines de semana".

También ha subrayado la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en todas las estaciones y trenes; de realizar una inversión firme en infraestructuras; y de poner en marcha trenes "modernos y cómodos".

Por otra parte, ha pedido que se instalen baños en los trenes y en las estaciones; que se solucionen "los problemas de seguridad" en los apeaderos de Basauri, Laudio y Luiando; y que se implanten medidas contra el ruido en los barrios situados junto a la vía.