Caritas Gipuzkoa reconocerá el compromiso social de cinco empresas guipuzcoanas en el marco de su 60 aniversario

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

Caritas Gipuzkoa reconocerá este próximo jueves el compromiso social de cinco empresas guipuzcoanas en el marco de su 60 aniversario. Este acto quiere ser "un gesto colectivo de agradecimiento" hacia todas las empresas que "hacen posible un territorio más solidario e inclusivo".

El encuentro tendrá lugar a las 18.30 horas en el Hotel María Cristina de San Sebastián. En esta primera edición, Caritas Gipuzkoa reconocerá la implicación de cinco empresas en distintos proyectos de inclusión, acogida, acompañamiento y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Todas ellas comenzaron su relación con la asociación hace más de diez años.

En concreto, se reconocerá el apoyo continuado de ArcelorMittal Olaberria a proyectos ocupacionales y recursos de acogida en Goierri; la colaboración del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, a través de su Clínica Solidaria, en la promoción de la salud oral de personas acompañadas por Caritas; y el trabajo conjunto con JMA Alejandro Altuna en talleres de inclusión vinculados a la Fundación Sarea.

Asimismo, Salto Systems será reconocida por su apoyo mediante patrocinio, donaciones y su colaboración activa en la puesta en marcha de una empresa de inserción social, mientras que Ucín Aluminio recibirá el reconocimiento por su respaldo continuado a la acción social de Caritas Gipuzkoa.

El acto contará además con la ponencia 'El futuro de la empresa comprometida: propósito, impacto y medición', impartida por Iranzu Sainz de Murieta, de la consultora Sinnple Impacto Socioambiental. Durante el encuentro se presentará también la escultura 'Lo que das vuelve', creada expresamente para la ocasión por el artista donostiarra Iñigo Aristegui Tello.

La obra original, realizada en acero corten, ha sido donada por el artista a Caritas Gipuzkoa como "símbolo de compromiso, solidaridad y reciprocidad". El reconocimiento que recibirán las empresas homenajeadas consistirá en una ilustración de esta escultura.

Para Caritas Gipuzkoa, la colaboración con el tejido empresarial del territorio "resulta fundamental para seguir construyendo oportunidades y acompañando a las personas que más lo necesitan". El encuentro incluirá además una actuación musical a cargo de alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia.