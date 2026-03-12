Carla Simón, María Zamora y Olimpia Pont hablan de coproducciones internacionales en 'Diálogos de Cineastas'

Archivo - La directora de cine y guionista Carla Simón, posa para Europa Press, a 26 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Carla Simón y las productoras María Zamora y Olimpia Pont Cháfer hablarán sobre coproducciones internacionales en la siguiente sesión del ciclo 'Diálogos de Cineastas' del Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa el lunes 16 de marzo en el Convento de Santa Teresa de San Sebastián.

La cita, que tendrá lugar a las seis de la tarde y se desarrollará en castellano, forma parte de la quinta temporada del ciclo 'Diálogos de cineastas', organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa en colaboración con el área Z365 -el festival todo el año del Festival de San Sebastián- y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

En un comunicado, la diputada foral de Cultura, Goizane Álvarez, ha explicado que este ciclo persigue "descentralizar la mirada única de las cineastas y dar a conocer los oficios que conforman el desarrollo de un proyecto: desde el guion a la dirección de actores, pasando por el montaje, el arte y la producción".

En la sesión del lunes, Carla Simón hablará sobre su película 'Romería', que compitió en la Sección Oficial de Cannes y que es un ejemplo de coproducción internacional. Ese es el tema sobre el que aportarán su experiencia junto a la cineasta catalana las productoras María Zamora y Olimpia Pont Cháfer.

El ciclo 'Diálogos de cineastas' continuará el 14 de abril con el montaje de 'Estrany Riu/ Strange River' ('Extraño río'), el debut en el largometraje de Jaume Claret, seleccionado en Venecia y en San Sebastián. El cineasta charlará con las montadoras María Castán y Meritxell Colell -también cineasta y compañera de residencia de Claret en Ikusmira Berriak 2022-.