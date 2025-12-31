Las carreteras vascas registran 41 personas fallecidas en 2025, cuatro más que el año anterior

Archivo - Tráfico en las carreteras vascas. - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras vascas registraron 41 personas fallecidas en 2025, cuatro más que el año anterior. Además, el 44% de las muertes correspondieron a motoristas, viandantes y ciclistas.

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, ha presentado este miércoles el balance provisional de la accidentalidad en las carreteras de Euskadi de 2025, en el que el índice de mortalidad ha crecido, mientras que la siniestralidad se ha mantenido prácticamente como en 2024.

Según los datos aportados, Álava ha sido el territorio en se ha producido un mayor aumento de víctimas mortales respecto al año pasado, mientras que en Gipuzkoa ha descendido el número de fallecidos y en Bizkaia se ha mantenido. También se ha reducido el número de fallecidos de colectivos vulnerables.

En total, 41 personas han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras vascas, cuatro más que en 2024, tres menos que en 2023 y 2022 y 10 menos que en 2019, último año homologable previo a la pandemia.

El 78% de las personas fallecidas fueron hombres, un total de 32, y el 22% mujeres (9). Entre los colectivos vulnerables, desciende el número de motoristas fallecidos, con 10 frente a los 15 de 2024 y también el de viandantes -5 frente a 6 en 2024- aunque suben los muertos en carretera, tres este año mientras el pasado no se produjo ninguno.

Estibaliz Olabarri ha afirmado que, "si se analizan los datos en perspectiva, se mantiene una tendencia a la baja", ya que en 2023 fallecieron 202 personas, en 2010 hubo 64 fallecimientos, 51 en 2019 y 41 en 2025.

MORTALIDAD POR TERRITORIOS

Por territorios, Álava y Gipuzkoa han registrado la mortalidad más alta en 2025, con 16 fallecimientos en ambos territorios. En el caso de Álava, registra siete más que en 2024, mientras que en Gipuzkoa son tres menos. Por su parte, Bizkaia ha registrado el mismo número de fallecidos que el pasado año, 9.

De las 41 personas fallecidas en Euskadi, el 44% pertenecía a algún colectivo vulnerable, ya que 10 eran motoristas, 5 viandantes y 3 ciclistas. En comparación con años precedentes, en 2025 el porcentaje de víctimas mortales de colectivos vulnerables ha disminuido un 14,2% respecto a 2024, ya que el número de fallecidos de este colectivo ha descendido de 21 a 18.

En concreto, en 2025 han perdido la vida 10 motoristas, frente a los 15 de 2024 y los 11 de 2023. Desciende, asimismo, la mortalidad de viandantes, con 5 fallecimientos frente a los 6 de 2024 o los 8 de 2023. No obstante, sube la mortalidad de ciclistas, con 3 fallecimientos, frente a ninguno en 2024 y los 2 de 2023.

Por género, de las 41 personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en Euskadi en 2025, el 78% han sido hombres (21) y el 22% mujeres (9). Si se analizan los datos por género, grupo de edad y tipo de persona, el perfil principal de las personas que han fallecido en accidente de tráfico en 2025 es el de un varón, de entre 45 y 64 años de edad y conductor del vehículo accidentado.

TRÁFICO

En materia de movilidad, se mantiene la tendencia de los últimos años, ya que en 2025 se han superado los flujos de tráfico registrados el pasado año, tanto en el acceso a las capitales, como en el tráfico de largo recorrido y el paso fronterizo de Biriatou.

El tráfico de largo recorrido, es decir, el interurbano, ha crecido en alrededor de un 3% respecto a 2024. "Es un dato acorde a la tendencia de crecimiento que se está dando los últimos años", ha afirmado la directora de Tráfico del Gobierno Vasco, .

También se ha incrementado el tráfico fronterizo un 2% más que en 2024. La tasa tiene cuenta que este ha habido limitaciones de tráfico para vehículos pesados impuestas por las autoridades francesas para el Peaje de Biriatou, sentido a Francia -restricción de paso para vehículos pesados de un máximo de 200 camiones por hora- con motivo de las protestas de los ganaderos franceses, lo que "ha contribuido a una disminución del tráfico transfronterizo durante buena parte de este mes de diciembre".

Mientras, el tráfico de acceso a las capitales de Euskadi ha crecido casi un 4,7% respecto a 2024. El comportamiento de este tránsito viario suele ser distinto a los otros dos, ya que depende de factores como el uso del transporte público o de las restricciones de acceso en Zonas de Bajas Emisiones, por ejemplo.

ACCIDENTALIDAD

La accidentalidad ha descendido ligeramente, en general, con respecto a 2024. Según los datos provisionales registrados por la Ertzaintza, en 2025 ha habido 7.686 accidentes de tráfico en Euskadi (un 0,5% menos que en 2024). De ellos, 2.447 han sido accidentes con víctimas, 442 en Álava, 1.138 en Bizkaia y 867 en Gipuzkoa. Asimismo, 443 personas han resultado heridas graves, un 9% menos que en 2024.

Del total de accidentados, 30 han sido conductoras -18 de turismo u otro vehículo, 9 de motocicleta y 3 de bicicleta, 6 ocupantes y 5 viandantes.

En 2026, el Gobierno Vasco continuará "impulsando nuevas actuaciones" y "reforzando los programas de sensibilización que tiene actualmente en marcha, con el objetivo de seguir avanzando en la Visión 0 Victimas".

Según Estibaliz Olabarri, una de las medidas "más importantes" que se ha implantado este mes es la puesta en marcha en Gipuzkoa del servicio de asistencia de grúas ligeras para la retirada urgente de vehículos accidentados o averiados. Este servicio, que está en funcionamiento desde el 1 de diciembre de 2025 en el entorno metropolitano de Donostialdea, permitirá retirar a un lugar seguro los vehículos accidentados o averiados para reducir las retenciones que se puedan originar y disminuir el riesgo de nuevos accidentes.

Ante la "eficacia y la buena acogida" que han tenido, en 2026 se dará continuidad a los programas de formación y sensibilización organizados por la Dirección de Tráfico.

En el programa 'MOTOformakzioa' de formación para motoristas, este año se ha duplicado el número de formaciones con respecto al año anterior, con un total de 560 participantes.

El programa se dirige a personas que conducen motocicletas de más de 125 cc para "mejorar sus destrezas y habilidades y prevenir así siniestros viales en el colectivo de motoristas, uno de los más vulnerables en carretera". Esta formación, gratuita y adaptada a todos los niveles, se ha impartido durante seis fines de semana de septiembre y octubre.

Por otra parte, y dirigido a personas de más de 65 años, también está vigente el programa 'El riesgo está donde menos te lo esperas. Anda con cien ojos'. Este programa de sensibilización tiene como objetivo "ayudar a las personas mayores a identificar los riesgos viales y a auto protegerse".

Finalmente, el programa de sensibilización 'Don't be dummy! Para ti no hay repuesto(s)/Zuk ez duzu ordezkorik', dirigido a jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, ofrece a la juventud la oportunidad de conocer de primera mano testimonios de víctimas de accidentes y de los profesionales que los socorren.