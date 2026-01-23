Un carril de la N-I se cerrará por la noche a partir del domingo por obras en la pasarela de Villabona (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un carril de la N-I se cerrará al tráfico en cada sentido a partir de este próximo domingo en Villabona (Gipuzkoa) con motivo de las obras de reparación de la pasarela metálica peatonal sobre la carretera, en el punto kilométrico 444,660.

Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa en un comunicado, durante las próximas semanas se prevé trabajar ocasionando afecciones al tráfico en horario nocturno en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre los puntos 443,000 y 444,800 en Andoain.

Estos trabajos se realizarán entre este domingo 25 y el domingo 8 de febrero en horario nocturno, de 22.00 a 06.00 horas, y afectará a uno de los carriles por sentido.