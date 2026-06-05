Un cartel hecho completamente a mano con la técnica a pincel gana el concurso de las fiestas de El Carmen de Santurtzi

Eunate Anguiano, ganadora del concurso de carteles de las fiestas de El Carmen de Santurtzi - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un cartel hecho completamente a mano con la técnica a pincel es el ganador del concurso para ser la imagen de las fiestas de El Carmen de Santurtzi en 2026, que comenzarán el próximo 10 de julio.

Según ha informado el Ayuntamiento de Santurtzi, el cartel ganador, en el que se plasman diferentes iconos del municipio, ha sido creado por Eunate Anguiano.

Además, este viernes el consistorio marinero también ha dado a conocer a las ganadoras de los dos accésits, que han recaído en Izaro Gondra y Noemí García.