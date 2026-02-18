La Casa de las Mujeres Gurari de Getxo proyecta este sábado el documental "Twentifourseven"

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Mujeres Gurari de Getxo (Bizkaia) acogerá este sábado, 21 de febrero, la proyección del documental "Twentifourseven", de Soraya González Guerrero, que refleja los siete años posteriores al accidente que dejó a su padre tetrapléjico, y la reorganización familiar que este suceso conllevó.

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo en un comunicado, este trabajo, galardonado con varios premios, reflexiona, "desde el humor y la ternura, sobre el tema de los cuidados y la carga que suponen, poniendo el foco en las cuidadoras tradicionalmente invisibilizadas" y también cuestiona la manera en "cómo se viven la vulnerabilidad y dependencia desde la masculinidad hegemónica".

Según ha destacado la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz, "este tipo de iniciativas contribuyen a reconocer y dignificar los cuidados y a quienes los sostienen. Ponen la vida en el centro y nos impulsan hacia una sociedad más corresponsable, empática y madura".

Tras la proyección, que comenzará a las 18.30 horas, tendrá lugar un coloquio con la directora y la protagonista del documental. La entrada será gratuita.