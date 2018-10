Caso Villalba.-El Fiscal dice que se cumplió la Ley porque no tienen "una bola de cristal" y la víctima negó agresiones

Actualizado 04/06/2007 16:33:39 CET

El presunto homicida se encuentra internado en un centro hospitalario y podría pasar mañana ante la autoridad judicial

VITORIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Alava, Josu Izaguirre, explicó que, tanto el Juzgado como el ministerio público actuaron conforme a la Ley en el caso de Asunción Villalba -que falleció el pasado sábado acuchillada presuntamente por su marido- e insistió en que la víctima negó que su cónyuge la agrediera y no solicitó orden de alejamiento ni ningún tipo de agresión, sino que se limitó a solicitar ayudas sociales. "No tenemos una bola de cristal", afirmó.

En este sentido, recordó que la mujer asesinada denunció que era "víctima de maltrato psicológico" por parte de su marido y que la sometía continuamente a "insultos" a lo largo de su matrimonio. No obstante, dijo que no le tenía miedo y que renunciaba a "toda acción civil y penal" contra su marido, por lo que se archivaron las actuaciones.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Izaguirre insistió en el que en el atestado de la Ertzaintza no se hizo referencia, "en ningún momento, a la existencia de anteriores denuncias o procedimientos por hechos similares".

Según precisó, Asunción Villalba denunció que "era víctima de un maltrato psicológico por parte de su pareja" y se inició "el correspondiente protocolo para la concesión de una orden de protección". "Este protocolo consiste en que se oferta a la víctima una serie de posibilidades legales para su protección", añadió.

Asimismo, explicó que "en el formulario de la orden de protección" Villalba afirmó que "no había denunciado antes nunca al agresor". "Y, de todas las posibilidades que concede la legislación, sólo solicitó que se le concediesen las correspondientes ayudas sociales. Es decir, nunca, en ningún momento, solicitó el alejamiento del presunto agresor o bien cualquier otra medida para su protección", añadió.

Izaguirre dijo que después compareció ante el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Vitoria, donde prestó declaración "debidamente asistida". "En su declaración puso de manifiesto que lo que quiere es separarse, que el denunciado no le ha pegado, que sí le insulta de manera continua a lo largo de sus años de relación, que la declarante no tiene miedo de su marido, que no quiere continuar con el procedimiento penal y que renuncia a toda acción civil y penal que pudiera corresponderle, y solicita el archivo de las actuaciones", explicó.

Según el representante del Ministerio Público, "ante estas manifestaciones de Doña María Ascensión, el Juzgado no puede dictar ninguna orden de protección, puesto que ella no le solicita y es lo que hizo el Juzgado no le denegó, en ningún momento, la orden de protección, sino simplemente no pudo concedérsela porque sólo solicitó las ayudas sociales para mujeres maltratadas". Por ello, recordó que se procedió al sobreseimiento provisional de las actuaciones "por no quedar acreditados los hechos".

"Las Fiscalía y el Juzgado, actuamos conforme a los datos que tenían encima de la mesa, porque nosotros no tenemos una bola de cristal, sino que tenemos que actuar siempre conforme a indicios, a pruebas, conforme a los elementos que teníamos. No había otra posibilidad legal", insistió.

Rechazó valorar "la actuación de otros organismos", en referencia a la Ertzaintza que dijo que la víctima había solicitado medidas de protección el pasado mes de diciembre que le fueron denegadas por el Juzgado, algo que fue desmentido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

"No me corresponde calificar la actuación de otros organismos. Lo único que puedo decir es que la nota del TSJPV no hace nada más que reflejar lo que está en las actuaciones para que lo sepa la opinión política", señaló.

OTRA DENUNCIA

Respecto a la posibilidad de que la mujer hubiera presentado alguna otra denuncia, manifestó que se están investigando los archivos informáticos y sólo les consta "una denuncia hace cinco años que fue retirada por ella misma". En ella, se afirmaba que había recibido "algún golpe" que, en aquel momento suponía "una falta" no un "delito" como se calificaría con las últimas reformas legales. "No hay ningún otro tipo de denuncia ni procedimiento judicial", añadió.

El representante del ministerio público explicó que "las faltas de vejación y malos tratos son faltas privadas, por lo tanto, si la víctima no solicita que se persigan ni el fiscal ni el juez pueden perseguirlas". "No tenemos que perseguirlas en los hechos en los que se niegue la persecución de los hechos, que fue lo que ella solicitó. Ahí el fiscal y el juez estaban atados de pies y manos", añadió. A su entender, "si se hubiese tenido un parte de lesiones", podría haber "una base y un fundamento", pero no se había aportado.

Tras negar que se haya abierto "una investigación formal" sobre esta cuestión, señaló que, "ante las alarmantes informaciones aparecidas en los medios de comunicación" se ha realizado "un examen informal" en coordinación con Fiscalía General del Estado y con la fiscal de Sala coordinadora en materia de violencia de género y esos son los datos que se han obtenido.

Además, el fiscal-jefe de Vitoria señaló que el presunto homicida se encuentra internado en un centro hospitalario "debido a algún tipo de problema médico y, en principio, no se va a presentar ante la autoridad judicial hasta mañana por la mañana si se recupera".