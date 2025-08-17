Catorce arrestos la pasada noche de fiestas de Bilbao, 3 por violencia de género y machista, y otro por tocamientos

Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente dur - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han sido detenidas durante la primera noche de fiestas de Bilbao, entre ellos, dos por violencia de género, uno por violencia machista y otro por tocamiento a dos mujeres, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

La Policía Municipal de la capital vizcaína ha practicado 14 detenciones en la primera noche en la que se estrenaba la Aste Nagusia, siete en el recinto festivo y otros siete fueta de él.

En la zona del recinto festivo, tres arrestos fueron por hurtos, uno por violencia de género, uno por violencia doméstica, uno contra el orden público y un último por tocamientos a dos mujeres.

Fuera del recinto festivo, tres de los detenidos habrían cometido robos, uno violencia de género, uno había causado daños en cuadros eléctricos municipales, otro fue arrestado por estafa tras no abonar lo consumido en un restaurante, y otro por quebrantamiento de medidas cautelares.