CCOO cree que una "apresurada convocatoria electoral" aumentaría la confrontación y perjudicaría a los trabajadores

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, cree que un escenario de "apresurada convocatoria electoral" en el Estado aumentaría la confrontación política y perjudicaría a los trabajadores. Además, ha apelado a que haya "una respuesta gubernamental fuerte" de que va "a poner fin" a los supuestos casos de corrupción y de acoso relacionados con el PSOE, ante la creciente "la alarma social" que se está produciendo.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sordo ha dicho que el Gobierno del Estado parece que tiene intención de agotar la legislatura. "Yo creo que el presidente también tendría que aterrizar un poco y bajar a la sensación que se está instalando en una parte de la sociedad española, que creo que no le sirve solo con un mensaje de que 'aquí no pasa nada y que hay que continuar'", ha advertido.

A su juicio, "hay un sensación de cierta alarma social a la que corresponde una respuesta gubernamental fuerte en dos sentidos". "El PSOE tiene que dar un mensaje nítido de que va a acotar y poner fin a cuestiones que estamos conociendo, que habrá que juzgarse y habrá que verlas, relacionadas con casos de corrupción y, por otro lado, una cuestión que causa un cierto espanto social y perfectamente justificado, como son las noticias sobre acoso que han ido surgiendo y a los que yo creo que conviene lanzar un mensaje de toma de responsabilidad clarísima del Gobierno y del PSOE", ha señalado.

El líder sindical cree que también el Ejecutivo "tiene que hacer un impulso político de la legislatura". "No vale sólo con decir que tiene que continuar, sino que tiene que continuar con un propósito, y ese propósito debiera renovarse con propuestas de marcado carácter social y dando una sensación de que el país va a algún. Yo creo que el país tiene un horizonte y tiene un destino, pero el Gobierno lo tiene que explicitar con mucha fuerza, con mucha más contundencia y con mucha más credibilidad", ha indicado.

Para Unai Sordo, se hace "difícil" pensar en llegar a 2027 con la debilidad parlamentaria en los apoyos al Gobierno, sobre todo si se tiene como horizonte de la legislatura la aprobación de "muchísimas leyes".

"Lo que pasa es que no todo en política es aprobar leyes. Es muy importante, pero creo que vivimos un momento en el que la ejecución con sentido de fondos económicos públicos y privados, el impulso de las reformas que ya se han hecho y que están dando en algún aspecto bastantes buenos resultados en términos socioeconómicos, se tiene que acompañar con ideas mucho más contundentes en materias como la vivienda o como otras cuestiones que afectan a la vida de la gente", ha considerado.

"EL IMPULSO" A LA LEGISLATURA

Por ello, ha abogado por "una gestión de los recursos en términos progresistas y ambiciosos, junto a un plan legislativo que está muy condicionado por la mayoría negativa que en este momento existe en el Congreso de los Diputados, pero que, en todo caso, esas partidas hay que jugarlas y la gente también tiene que evaluar quién está jugando a la obstrucción y quién quiere poner medidas sociales encima de la mesa".

En su opinión, "la combinación de esos dos factores puede impulsar todavía parte de ese tiempo que queda hasta el verano del año 27". "Yo no creo que una cosa esté reñida con la otra, pero es el Gobierno quien tiene que demostrar que tiene pulso, que tiene fuerza, que tiene ideas y que tiene un plan de mayorías, un plan pensado para las mayorías sociales en España", ha asegurado.

Sordo ha apuntado que sería "una mala situación" abrir "un escenario de una apresurada convocatoria electoral", cuando el próximo año será "un momento determinante para terminar de ejecutar los fondos europeos, más de 25.000 millones de euros, que tienen que servir para continuar con la transformación de la economía española", con una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, no obstante, "pueden ser expansivos", y con una recaudación fiscal "que va bien en un momento tan decisivo", a los que se suma la situación europea actual.

El adelanto electoral, según ha advertido, "paralizaría" todas estas cosas y "metería al país en una dinámica todavía de mayor confrontación política". "No creo que sea lo más adecuado en términos estrictamente socioeconómicos y laborales. Yo no hablo de la viabilidad política o no, digo que en este momento meter esa incógnita política como serían unas elecciones generales de forma inmediata, no sería nada bueno en términos económicos para la clase trabajadora de este país", ha concluido.