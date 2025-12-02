CCOO defenderá en el Día del euskera compaginar el respeto a los derechos lingüísticos con el de acceso a empleo público

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha convocado para este miércoles en la Plaza Pío Baroja de Bilbao una concentración con motivo del Día Internacional del Euskera en la que defenderá compaginar "el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía con el derecho al acceso al empleo público".

La movilización, que se llevará a cabo a partir de las once de la mañana, se desarrollará bajo el lema será "Euskararí bai, klase-arrakalirk gabe". En la misma participarán Santi Martínez y Alfonso Ríos, secretario general y responsable de Salud Laboral y Política Lingüística del sindicato, respectivamente.

CCOO de Euskadi entiende que el índice de "obligado cumplimiento" es necesario para establecer el número de plazas con requisito de perfil lingüístico, compaginando así "el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía con el derecho al acceso al empleo público".

Asimismo, considera necesario que existan liberaciones para el estudio de euskera en la empresa privada y que se amplíe la gratuidad del estudio de euskera hasta el nivel C1.