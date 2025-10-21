CCOO denuncia la "falta de voluntad" del Gobierno vasco para mejorar las condiciones del empleo público

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado la "falta de voluntad" del Gobierno vasco para mejorar las condiciones del empleo público y ha criticado que el Gobierno Vasco "mantenga congelados los salarios" de los funcionarios, pese "al récord de ingresos". El sindicato ha advertido del riesgo de crear "trabajadores de primera y de segunda en la administración pública", ya que se han mejorado las retribuciones en la Ertzaintza, Educación y Prisiones.

En la mesa general de Euskadi celebrada este martes, Función Pública ha anunciado que por el momento no plantea ninguna subida salarial para empleados públicos para los años 2025 y 2026, "amparándose en que no hay presupuestos generales y que no tienen directrices del Estado".

Por ello, según ha denunciado CCOO, ahora mismo, aunque este año ha habido "récord de ingresos", este "no tiene ningún retorno al personal de las administraciones, que acumularía dos años de congelación salarial si mantuviera esta decisión".

"Esto choca con que, a lo largo de 2025, hasta tres sectores de la administración vasca han conseguido mejoras salariales, como son la Ertzaintza, Educación y Prisiones", ha añadido.

Por ello, CCOO ha insistido en que se exploren las mismas vías que se han utilizado en esos sectores para mejorar las condiciones de trabajo de toda la plantilla de las administraciones vascas, "porque de lo contrario se crean trabajadoras de primera y de segunda".

Asimismo, ha criticado que los presupuestos para Comunidad Autónoma Vasca también mantienen "la línea restrictiva en materia de plantilla". "Siendo la comunidad autónoma con mayor tasa de temporalidad, no se plantea aún ninguna medida encaminada a reducir la temporalidad por debajo del 8%, como exigía la ley 20/2021", ha agregado.

En relación al contrato de relevo del personal laboral de las administraciones públicas, ha indicado que cada sector "está abordándolo a su ritmo", pero todos "van muy despacio para priorizar el concurso de traslados".

Aun así, el sindicato ha puesto de manifiesto que "la falta agilidad" de Función Pública está "perjudicando a cientos de trabajadoras y trabajadores que no están pudiendo acceder al contrato de relevo".

"Mientras tanto, CCOO sigue peleando con el ministerio que se habilite una solución inmediata para este colectivo. En definitiva, CCOO no ve en Función Pública intención de mejorar la calidad del empleo público, lo que llevaría también a aumentar la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía", ha concluido.