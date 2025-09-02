CCOO dice que el aumento del paro hace necesario transformar el modelo productivo para reducir la estacionalidad

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Euskadi ha considerado que los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto "confirman que el mercado laboral vasco atraviesa un momento de estancamiento" y evidencian la necesidad de "transformar" el modelo productivo para "reducir la estacionalidad del empleo".

En un comunicado, el sindicado ha valorado los datos del paro en agosto que dejan en Euskadi 109.169 desempleados en las oficinas del servicio público de empleo, lo que supone 4.178 más que en julio (+3,98%), pero 2.194 menos parados que hace un año (-1,97%).

CCOO ha alertado de que la contratación indefinida muestra "síntomas de agotamiento, la temporalidad repunta y la evolución interanual del empleo se frena". "Nos preocupa que Euskadi haya registrado la peor evolución relativa del Estado en agosto y que la reducción del paro interanual sea tan lenta", ha reconocido el sindicato, para apuntar que "el problema no es solo la falta de empleo, sino la calidad del mismo".

En ese sentido, ha considerado "imprescindible mantener los avances de la reforma laboral y abrir nuevas mejoras, entre ellas la reducción de la jornada laboral, una demanda ya inaplazable para garantizar proyectos de vida dignos".

CCOO ha señalado que el aumento del paro "es mayor que el de agosto de 2024 y Euskadi lidera la subida relativa del desempleo en el Estado", para añadir que el 58,5% de las personas en paro son mujeres, "lo que refleja la persistencia de la brecha de género".

En términos interanuales, ha indicado que el paro sigue bajando, "pero de forma muy lenta, con 2.194 personas menos que hace un año, el menor descenso relativo del conjunto estatal".

Por otro lado, ha señalado que la Seguridad Social perdió en Euskadi 16.505 afiliaciones medias en agosto, de las que 8.883 corresponden a mujeres y ha destacado que el régimen general concentra la caída, con un descenso de 15.480 cotizantes.

Por otro lado, ha apuntado que en el cómputo anual aún se mantiene un incremento de 9.724 personas afiliadas, "pero la evolución es más débil que la de 2024 y claramente inferior a la de 2023".

CCOO ha recordado que la pérdida de empleo en el mes se concentra en personas con contratos temporales (-10.022), pero también cae la afiliación con contrato indefinido (-4.335), especialmente en la modalidad de fijos discontinuos (-2.999). Aunque interanualmente crece la afiliación indefinida (+10.100), el ritmo es cada vez menor (frente a +33.398 en 2023), ha subrayado.

CONTRATACIÓN

Durante agosto se firmaron en Euskadi 45.913 contratos, un 41,7% menos que en julio y un 3,9% menos que hace un año, ha apuntado CCOO, para advertir que el peso de la contratación indefinida se sitúa en 20,7% del total, "muy por debajo de la media estatal (41,1%) y también por debajo de los registros de 2023 y 2022".

Para CCOO, los datos de agosto confirman "un diagnóstico claro, que el mercado laboral vasco empeora respecto al año pasado y respecto al conjunto del Estado, que la creación de empleo se ralentiza y el paro desciende muy lentamente y que la contratación indefinida pierde fuerza y la temporalidad vuelve a ganar peso".

Según el sindicato, "la clave para mejorar el empleo en la comunidad no es la demografía, sino la calidad del trabajo" y, por ello, ha reclamado "profundizar en la reforma laboral, garantizar estabilidad en el empleo y avanzar ya hacia la reducción de la jornada laboral como elemento central para un trabajo digno y con derechos".