CCOO exige a Gobierno Vasco que deje de excusarse en "ofensivas judiciales imaginarias" contra el euskera

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Euskadi ha exigido al Gobierno y a las administraciones vascas que dejen de excusarse en "ofensivas judiciales imaginarias" contra el euskera y "asuman sus responsabilidades" para garantizar que la ciudadanía pueda ser atendida en la lengua oficial de su elección.

Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el decreto de normalización del uso del euskera en el sector publico vasco por "insuficiencia de la memoria económica" dada a conocer este miércoles, el sindicato ha insistido en la necesidad de que Euskadi "cuente con una administración capaz de atender a la ciudadanía en la lengua oficial de su elección".

Para ello, la central sindicato ha vuelto a exigir de las administraciones públicas tiempo y recursos, "tiempo para llevar a cabo este proceso sin dejar a nadie atrás y con recursos suficientes para que el coste de estos estudios, tanto económicos como en tiempo, no recaiga sobre los hombros de los trabajadores".

CCOO ha manifestado que, a partir de ese principio, "no pueden compararse las sentencias de quienes han tenido que defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales en los tribunales con quienes, claramente, no quieren ver el euskera en las administraciones públicas de ninguna manera".

Además, el sindicato ha exigido tanto al gobierno como a las administraciones vascas que "dejen de excusarse en ofensivas judiciales imaginarias" y asuman "sus propias responsabilidades".

"La supuesta inseguridad jurídica que llevó a la modificación de la Ley de Empleo Público, modificación que fue aprobada con el voto favorable de un único grupo parlamentario, estaba realmente causada por el incumplimiento de las administraciones de sus propias normas", ha manifestado.

Respecto a la exigencia de perfiles lingüísticos y la proporcionalidad de estos, ha subrayado que, en esta ocasión, "la sentencia tumba el decreto por la falta de la memoria económica preceptiva".

CCOO ha reiterado su "mano tendida para un diálogo que busque la proporcionalidad en las relaciones laborales de las administraciones públicas, que permita la atención en ambas lenguas cooficiales a la ciudadanía y que recuperar los consensos que saltaron por los aires tras la aprobación de la modificación de la Ley de Empleo público".