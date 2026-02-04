CCOO insta a Confebask a establecer "unas condiciones salariales dignas para todos en Euskadi"

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Euskadi ha instado a Confebask a "dejar de ejercer el absentismo patronal" y sentarse en una mesa de negociación que, en el marco de la negociación colectiva, "establezca unas condiciones salariales dignas para todas y todos en Euskadi".

En un comunicado, CCOO de Euskadi, tras la sentencia dada a conocer este miércoles por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que certifica la competencia del Gobierno central para establecer el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero también que puede establecerse un salario mínimo de convenio mediante la negociación colectiva, ha abogado por "negociar un acuerdo interprofesional que fije un salario mínimo de convenio para la Comunidad Autónoma Vasca".

"Si bien la sentencia cierra la posibilidad de negociar una SMI vasco por ser materia del Gobierno central, sí que destaca la posibilidad de fijar un salario mínimo de convenio mediante la negociación colectiva", han explicado desde CCOO Euskadi.

Para el sindicato, "si hay voluntad de negociar entre las partes, mañana mismo podría cerrarse un acuerdo interprofesional en Euskadi que fije un salario mínimo para todas las personas cubiertas por convenio".

A su juicio, "se trata de un buen momento para ello, ya que, en estos momentos, nos encontramos con una de las mayores tasas de cobertura de la negociación colectiva en Euskadi, superando el 95%". Por todo ello, CCOO ha instado a Confebask a dejar de ejercer el "absentismo patronal" y se siente "en una mesa de negociación que, en el marco de la negociación colectiva, establezca unas condiciones salariales dignas para todas y todos en Euskadi".