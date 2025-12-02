CCOO Irakaskuntza firma el nuevo Convenio de Autoescuelas de Bizkaia, con un salario mínimo de 19.600 euros en 2026

BILBAO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Irakaskuntza ha firmado este martes el nuevo Convenio de Autoescuelas de Bizkaia, un acuerdo que pone fin a casi un año de negociación, 14 reuniones y cinco jornadas de huelga. El convenio garantiza actualizaciones salariales en 2025, 2026 y 2027, un incremento ligado al IPC de la CAPV +0,5% y fija un salario mínimo sectorial de 19.600 euros antes de finalizar 2026.

Según ha informado el sindicato, el convenio también incorpora un día de libre disposición, mejoras en los complementos de incapacidad temporal y el reconocimiento de la calificación de profesor conductor profesional para quienes imparten enseñanzas prácticas, reforzando su especialización y responsabilidad.

Según ha destacado, estos avances consolidan derechos laborales, "dignifican el trabajo en las autoescuelas y marcan un punto de inflexión para el sector".

El sindicato ha agradecido la implicación de la plantilla en las movilizaciones que han permitido alcanzar este acuerdo. Una vez se publique oficialmente el texto, CCOO Irakaskuntza trasladará toda la información detallada al conjunto de trabajadores y trabajadoras.