CCOO, UGT y BUB alcanzan un acuerdo sobre convenio colectivo en Bridgestone Hispania hasta 2026 con subidas del IPC

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y BUB han alcanzado este viernes un acuerdo sobre convenio colectivo en Bridgestone Hispania que garantiza la revalorización de las tablas salariales conforme al IPC durante la vigencia 2024-2026, según ha informado en comunicado Comisiones Obreras.

La central sindical ha recordado que en la última reunión de la mesa negociadora la empresa solicitó un posicionamiento definitivo de la parte social sobre su última propuesta. Tras "un proceso intenso de debate y análisis", ha señalado que 11 de los 13 miembros de la mesa negociadora, con el respaldo de CCOO, UGT y BUB, han alcanzado un acuerdo de Convenio Colectivo.

Para CCOO, este permite cerrar un año "extremadamente duro para la plantilla de Bridgestone Hispania Manufacturing, marcado por la incertidumbre, la falta de horizonte y el esfuerzo constante de las personas trabajadoras".

En este contexto, ha destacado que el acuerdo alcanzado garantiza la revalorización de las tablas salariales conforme al IPC durante la vigencia 2024-2026, "asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo", así como "la protección íntegra de los derechos consolidados, sin recortes ni retrocesos, y un marco mínimo de estabilidad necesario para afrontar el próximo periodo".

"Este acuerdo no es un punto final, sino un punto y seguido. Se trata de un convenio de transición que da respuesta a una cuestión esencial como es el incremento salarial, y que da margen para tratar a lo largo del próximo año otros aspectos fundamentales para la plantilla, teniendo el mantenimiento del poder adquisitivo cubierto", ha añadido.

Así, ha señalado que "cerrado 2025, 2026 debe ser un año de avance, de trabajo y no de resignación". "En el último año de vigencia de este nuevo Convenio Colectivo tenemos que trabajar en la mejora de las condiciones laborales, en un plan de futuro claro y comprometido con el empleo, y en unas relaciones laborales dignas en nuestras plantas; asunto claramente mejorable a día de hoy, donde la plantilla sea parte activa y respetada en la toma de decisiones", ha defendido.

CCOO ha asegurado que no renuncia ni renunciará a estas reivindicaciones. "Somos conscientes de que no han sido la prioridad de la compañía en los últimos años, pero tenemos la convicción firme de que son imprescindibles para garantizar un futuro industrial y laboral sólido", ha indicado.

Tal como ha precisado, en este acuerdo, la empresa "se ha comprometido a abordar estos elementos durante el próximo año". "CCOO va a estar, como siempre, exigiendo avances reales", ha subrayado.