CCOO y UGT denuncian "la ruptura de la unidad sindical" por ELA y LAB en las huelgas de Artes Gráficas de Bizkaia

Archivo - Manifestación sindical en Bilbao del sector de Artes Gráficas de Bizkaia - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado este jueves "la ruptura de la unidad sindical" por ELA y LAB al haber convocado el arranque del ciclo de huelgas en Artes Gráficas de Bizkaia a partir del día 17 de marzo, cuando está prevista su huelga general por un SMI propio. Tras considerar que hay detrás un interés "político", han advertido de que "debilitan" la posición de los trabajadores ante la patronal.

En un comunicado, CCOO ha denunciado que ELA y LAB han decidido hacer coincidir el comienzo de los paros en Artes Gráficas con la convocatoria de huelga general, "a sabiendas de la fractura que provoca en la necesaria unidad de acción sindical", especialmente cuando ellos y UGT habían adelantado que no participarían en esa convocatoria si el 17 de marzo se establecía como fecha de inicio.

A su juicio, "la elección de esa fecha no es neutra ni casual, sino que responde a una estrategia que prioriza otros objetivos frente a la defensa efectiva de los intereses de las personas trabajadoras del sector".

Tras más de dos años y medio de negociación de un convenio colectivo "cuyas condiciones permanecen congeladas desde 2011", CCOO considera que la plantilla "no puede seguir siendo rehén de intereses o estrategias sindicales ajenas a la propia negociación".

La central sindical ha señalado que "no es legítimo que ELA y LAB pretendan utilizar la negociación colectiva como instrumento para mejorar los resultados de seguimiento de una huelga general, subordinando las necesidades específicas del sector a dinámicas externas".

"Nuestro sindicato siempre ha defendido la necesidad de mantener una acción sindical unitaria, responsable y centrada en alcanzar avances reales en las condiciones laborales. En este sentido, entendemos que existían alternativas que hubieran permitido continuar trabajando desde la unidad sindical, opciones que, lamentablemente, no han querido explorarse", ha criticado.

Asimismo, ha trasladado su "profunda preocupación ante el riesgo de que, en una negociación que atraviesa una situación especialmente compleja y delicada, algunas fuerzas sindicales opten por instrumentalizar al sector de artes gráficas con fines más políticos que sindicales".

"Las personas trabajadoras merecen responsabilidad y una estrategia sindical orientada exclusivamente a mejorar sus condiciones laborales, evitando dinámicas que puedan agravar aún más el bloqueo negociador existente", ha añadido.

CCOO ha reiterado su compromiso "con la negociación colectiva y con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sector de artes gráficas, apostando por vías que posibiliten acuerdos efectivos, realistas y sostenibles".

También UGT ha asegurado que ha ofrecido "total disposición" a secundar paros a partir del 18 de marzo, pero ha denunciado que ELA y LAB "han impedido la unidad de acción", por lo que no secundará el inicio de la huelga convocada en el sector de Artes Gráficas a partir del día 17 de marzo.

Este sindicato ha aclarado que "la discrepancia no se refiere a la existencia de una huelga en sí misma ni a la continuidad de las jornadas de lucha". "De hecho, siempre hemos trasladado que se debiera haber planteado mucho antes, dado el bloqueo de la negociación. Nuestra negativa obedece, exclusivamente, al día de inicio de la convocatoria", ha explicado en línea con el argumento de CCOO.

PERJUICIO PARA LOS TRABAJADORES

En su opinión, la coincidencia del arranque de la huelga el 17 de marzo con "la jornada de movilización convocada por otros sindicatos en relación con el SMI vasco, supone una mezcla de reivindicaciones y de ámbitos que no beneficia en absoluto a la negociación colectiva del sector de Artes Gráficas".

"Unir ambos conflictos en una misma convocatoria responde más a un planteamiento de carácter político que a la defensa real y efectiva de los intereses de las personas trabajadoras del sector", ha manifestado.

UGT ha precisado que cree "firmemente" que la negociación del convenio de Artes Gráficas debe abordarse desde la unidad sindical "y con un enfoque exclusivamente centrado en mejorar las condiciones laborales y salariales del sector".

"Lo más adecuado habría sido iniciar las jornadas de huelga a partir del día 18 de marzo, una vez pasada la jornada vinculada al SMI vasco, manteniendo exactamente los mismos objetivos y el mismo planteamiento de movilización en defensa del convenio del sector. De haberse planteado así, UGT-FICA estaría en disposición de secundar la huelga, como ha hecho hasta ahora, con el objetivo de reforzar una posición sindical unitaria", ha asegurado.

La central sindical ha reprochado a ELA y LAB que, "lejos de buscar una estrategia compartida que refuerce la posición sindical en la negociación, ambas organizaciones han optado de manera consciente por imponer una convocatoria que rompe cualquier posibilidad de unidad".

"DECISIÓN POLÍTICA"

"Esta decisión responde exclusivamente a intereses de carácter político y a la necesidad de maquillar la gestión que están realizando de esta negociación, utilizando la huelga como instrumento de confrontación y tratando deliberadamente de dejar fuera al resto de organizaciones sindicales presentes en la mesa, despreciando cualquier planteamiento colectivo o integrador", ha lamentado.

Tras insistir en que esto "debilita la posición de las personas trabajadoras frente a la patronal", ha reiterado su voluntad de "seguir trabajando por una negociación seria, responsable y unitaria, poniendo en el centro a las personas trabajadoras del sector de Artes Gráficas y defendiendo sus intereses por encima de cualquier otro planteamiento".