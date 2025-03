CCOO urge a adoptar medidas para "habilitar" el contrato relevo para personal laboral en las administraciones

BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de CCOO de Euskadi ha urgido al Gobierno central a "no desperdiciar la medida de fomento del empleo" del contrato relevo y adoptar las medidas legales necesarias para "habilitarlo" en el personal laboral de las administraciones públicas ya que, en la práctica, queda "bloqueado".

El sindicato ha hecho público un comunicado en el que insta a las diferentes administraciones, y principalmente al Gobierno del Estado, a que se adopten las medidas necesarias para "no devaluar la que objetivamente es una mejora de las condiciones de la jubilación parcial".

Según ha explicado, "gracias al acuerdo de mejora de las pensiones suscrito en diciembre del año pasado, se mejoraban las condiciones de la jubilación parcial al garantizar que la persona relevista, la que se contrata para sustituir a la persona que se va a jubilar, lo fuese con un contrato indefinido".

No obstante, ha advertido, "esta mejora, que será efectiva para el personal laboral a partir del 1 de abril y está acordado ya que lo sea para el personal funcionario y estatutario próximamente, no podrá ser puesta en marcha si no es acompañada de las modificaciones legales necesarias".

Así, ha precisado que, en el caso del personal laboral de las administraciones públicas, incluidas las administraciones vascas, no se pueden hacer contrataciones indefinidas "si no es dentro de un proceso de oposiciones". Por ello, ha señalado, "mientras los contratos de relevo no se enmarquen dentro de uno de esos procesos de OPE, las administraciones tienen en la práctica bloqueados estos contratos".

"El contrato de relevo, que se configura como una herramienta de creación de empleo y de rejuvenecimiento de las plantillas, tan necesaria en unas administraciones públicas como las nuestras con una elevada media de edad, queda temporalmente bloqueado si no se adopta alguna medida temporal", ha insistido.

MORATORIAS

Desde el Área Pública de CCOO de Euskadi han lamentado que se "bloqueen medidas que suponen mejoras reales de las condiciones de trabajo de miles personas". Por ello, ha instado al Gobierno, al resto de administraciones y partidos políticos a "actuar con responsabilidad y facilitar a la mayor brevedad estas medidas".

Según ha explicado, desde el Área Pública estatal de CCOO se sigue "trabajando a contrarreloj para que el Gobierno central adopte lo antes posible esas medidas" que, ha propuesto, pueden pasar por "moratorias en la entrada en vigor de estas modificaciones para el personal laboral de las administraciones hasta que todos los contratos de relevo se incluyan en los procesos de oposiciones".