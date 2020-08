CC.OO. ve "más cerca" las movilizaciones en Enseñanza y dice que "todas las opciones están abiertas, incluida la huelga"

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CC.OO. Irakaskuntza, Pablo García de Vicuña, ha afirmado que, dada la postura del Departamento de Educación ante la vuelta a las aulas, ve "más cerca" las movilizaciones en la Enseñanza y ha precisado que "todas las opciones están abiertas, incluida la huelga".

En declaraciones a Europa Press, ha afirmado que, después de que el viernes Educación presentara públicamente el protocolo para la vuelta a las aulas, siguen sin tener respuesta a la petición de reunión realizada por los sindicatos.

García de Vicuña ha asegurado que "no se entiende en absoluto" que todavía no se haya convocado a los sindicatos a una reunión, pese a que han ofrecido su "mano tendida" al Departamento. "Ellos tendrán sus razones pero para nosotros son desconocidas", ha añadido.

El representante de CC.OO. ha afirmado que esta situación hace que cada día estén "más cerca" las movilizaciones en la enseñanza para garantizar un retorno a las aulas seguro.

"Siempre hemos trabajado con una mano tendida, con propuestas, ofreciendo soluciones al Departamento de Educación, esperando reunirnos para hablar de que cosas son asumibles y cuáles no y nos han infravalorado totalmente", ha añadido.

A su juicio, esa no es la vía por parte de Educación y, aunque no quieren "iniciar el camino" de las movilizaciones, no les van a dejar "más opción" porque "siguen sin querer saber nada" de los sindicatos

Pablo García de Vicuña ha manifestado que esta semana habrá reuniones intersindicales y analizarán las medidas a adoptar. "Pero, desde luego, todas las opciones de movilización, están abiertas, incluida la huelga", ha agregado.