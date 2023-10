CCOO ve "vergonzoso" que Repsol quiera seguir generando beneficios "a costa de todo" y dice que "no se puede permitir"

García denuncia que cuestione proyectos "intentando chantajear para no pagar impuestos" y pide al Gobierno vasco que no avale esta postura



BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha calificado de "vergonzosa" la postura de Repsol que pretende "seguir generando beneficios a costa de todo" y cree que "no se puede permitir". La dirigente sindical ha denunciado que la compañía se esté cuestionando proyectos "intentando chantajear para no pagar impuestos" y ha pedido al Gobierno vasco que no avale esta postura.

En declaraciones a Europa Press, se ha referido de esta manera a la postura de Repsol, cuyo consejero delegado, Josu Jon Imaz, -tras el acuerdo de PSOE y Sumar de cara a mantener el impuesto especial para las energéticas y la banca-, advirtió la semana pasada que la compañía tiene "otras alternativas" si en España no se garantiza estabilidad para invertir.

Tras estas palabras, este mismo lunes el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, confirmaba que mantienen en "stand by" dos proyectos en Euskadi, uno el electrolizador de 100 MW previsto en la refinería de Muskiz y, por otra parte, una planta industrial de combustibles sintéticos en el Puerto de Bilbao.

Loli García se ha mostrado muy crítica con la posición de la empresa y ha recordado los importantes beneficios que ha logrado en los últimos años. "Una empresa que tiene los beneficios tan brutales como los que ha tenido en los últimos dos años, que tiene un montón de exenciones fiscales ya de por sí en base a ingeniería fiscal, que estén cuestionándose proyectos como intentando amenazar o chantajear para no pagar impuestos, para seguir incrementando mucho más esos beneficios, nos parece que no es de recibo", ha añadido.

La dirigente sindical cree que es de "mucho calado" el mensaje que pretende lanzar la compañía, de "seguir generando beneficios a costa de todo y a costa de todo vale", y cree que eso "no se puede permitir".

"POSICIÓN FIRME"

Por ello, ha defendido que hay que mantener "una posición firme" frente a este tipo de posiciónes y considera que sería bueno que el propio Gobierno vasco "saliera en esta misma línea diciendo exactamente lo mismo".

Ante las palabras del director general del EVE, Iñigo Ansola, que este mismo martes aseguraba que "difícilmente" empresas como Repsol o Petronor van a poder invertir en descarbonización si no existe una estabilidad regulatoria, ha afirmado que es "vergonzoso" que se avalen estas posiciones.

A su juicio, "quien avala posiciones de este tipo intentando plantear un chantaje a los gobiernos y a la ciudadanía" se coloca "en la misma situación a quien ha planteado esto". "No hay mucho más que decir", ha agregado.

En su opinion, desde la política y desde las instituciones públicas, se debe trabajar para el conjunto de la ciudadanía "y no solo para unos pocos".

"Estamos hablando de una empresa que es casi un oligopolio y que ha tenido unos beneficios absolutamente extraordinarios en los últimos años", ha recordado.

Según ha manifestado, no contribuir mediante vía de impuestos "a romper con la desigualdad para poder hacer políticas públicas que lleguen al conjunto de la ciudadanía", es un discurso que "no debería tener cabida en este país".

"MUCHÍSIMA RESPONSABILIDAD"

En relación a los efectos de la paralizacion de esas dos inversiones de Repsol en Euskadi, ha recordado que los trabajadores de este país han demostrado "muchísima responsabilidad siempre" y cree que "habría que pedir responsabilidades públicas, si esto ocurriera".

"Son mensajes que lo que buscan es hacer cambiar decisiones políticas y esperemos que no se materialicen, pero en todo caso tiene que haber instrumentos para condicionar estas cuestiones. Y lo hemos dicho siempre, no se puede dar ayudas a empresas, inversiones a empresas, si estas no están condicionadas al mantenimiento del empleo y al arraigo de las empresas en el ámbito territorial", ha añadido.

Sin embargo, ha lamentado que ello, "por desgracia", se olvida "muchas veces cuando se da financiación a muchas empresas". "Yo creo que hay que exigir que se cumpla también como cumplimos todos los que tenemos una nómina, que las empresas deben cumplir en contribuir con los impuestos, ya que supone una redistribución de la riqueza, de manera que hay actitudes de este tipo que no se pueden admitir", ha manifestado.

Por último, se ha mostrado favorable a mantener, de forma permanente, el impuesto a la banca y las energéticas porque se trata de "un impuesto a la riqueza, es decir, un impuesto al beneficio".

Loli García ha manifestado que, en un momento donde muchas familias "están pasando por muchas dificultades" y está costando en muchos sectores "garantizar el IPC en los salarios", es "muy vergonzoso" que empresas con beneficios "se estén cuestionando su aportación al conjunto".