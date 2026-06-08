CE reconoce que el geobloqueo de contenidos audiovisuales es un obstáculo para el euskera y se compromete a estudiarlo

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea reconoce que el "geobloqueo" de contenidos audiovisuales es un "obstáculo" para lenguas como el euskera y se compromete a estudiarlo, según recoge la respuesta parlamentaria recibida por eurodiputados del Intergrupo de minorías y lenguas del Parlamento Europeo, según ha informado el PNV en un comunicado.

La formación jeltzale ha señalado que la Comisión Europea "es consciente de las dificultades que afrontan las minorías lingüísticas de la Unión Europea para acceder a contenidos audiovisuales en su lengua materna, particularmente en las zonas transfronterizas, y asegura estar comprometida en la defensa de los derechos fundamentales, incluida la no discriminación lingüística y cultural".

De momento, según los jeltzales, no concreta cuáles pueden ser las soluciones para resolver los "desafíos" que plantea el reglamento europeo sobre geobloqueo y los derechos de emisión por territorios, pero "se compromete a analizar la posibilidad de ampliar el ámbito de ampliación del reglamento para estudiar beneficios, retos y riesgos".

Así lo ha confirmado la vicepresidenta, Henna Virkkunen, en respuesta a las preguntas de media docena de eurodiputados y eurodiputadas del intergrupo de minorías del Parlamento Europeo, incluida la jeltzale Oihane Agirregoitia.

Agirregoitia ha señalado que "el bloqueo geográfico es un obstáculo real, que hace que miles de personas no puedan acceder a contenido audiovisual en sus lenguas maternas cuando cruzan fronteras".

"En nuestro caso, imagina que quieres ver un programa al otro lado de la muga o que formas parte de la Diáspora y quieres seguir un partido. El geobloqueo lo impide porque bloquea el acceso a contenidos digitales en función del país de conexión. Es particularmente problemático para lenguas como el euskera porque puede debilitar nuestros esfuerzos por revitalizar la lengua", ha valorado la eurodiputada del PNV.

En su opinión, es "positivo" que la Comisión Europea haya confirmado en su respuesta que analizará la situación, pero ha calificado de "mejorable" el compromiso. "El geobloqueo es una frontera digital pero las lenguas no entienden de fronteras. Hay comunidades que comparten idioma en distintos países así que necesitamos soluciones concretas. Es necesario revisar el reglamento para proteger de verdad la diversidad lingüística y cultural que tenemos en Europa", ha dicho Agirregoitia.

En la respuesta parlamentaria, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de soberanía tecnológica, seguridad y democracia, Henna Virkkunen, subraya el compromiso del Ejecutivo comunitario "en la defensa de los derechos fundamentales, incluidos los derechos a la no discriminación por razón de lengua y el respeto de la diversidad cultural y lingüística, en línea con la Carta de Derechos Fundamentales".

También asegura que el Ejecutivo es "consciente de las dificultades a las que se enfrentan las minorías lingüísticas para acceder a contenidos audiovisuales en su lengua materna" y asegura "mantener un diálogo periódico con representantes de las minorías lingüísticas y las regiones fronterizas".

Aún así, de momento, "solo se compromete a reevaluar la situación sin dar pistas ni concretar posibles soluciones concretas tal y como lleva pidiendo el Parlamento Europeo desde hace años", ha indicado el PNV.

Atendiendo a la recomendación del Tribunal de Cuentas, la Comisión pondrá en marcha un estudio para "seguir analizando los beneficios, los retos y los posibles riesgos de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento relativo al bloqueo geográfico a los servicios audiovisuales, teniendo en cuenta la resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento sobre el bloqueo geográfico de 2018, que sugería considerar un enfoque gradual dirigido a tipos y modelos de específicos de distribución del sector audiovisual", señala la respuesta.

Según ha precisado el PNV, el citado reglamento elimina algunas barreras digitales en el mercado único, pero excluye explícitamente los contenidos audiovisuales.