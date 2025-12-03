Cebek buscará un "acuerdo equilibrado" para Oficinas y Despachos de Bizkaia, que incluya necesidades de las empresas

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, ha manifestado su intención de conseguir un "acuerdo equilibrado" para el sector de Oficinas y Despachos de Bizkaia, que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores pero también de las empresas. En su opinión, "si el enfoque de la negociación por parte de los sindicatos no tiene en cuenta esta realidad", se corre el riesgo de finalizar como en 2013 y 2017, "sin acuerdo".

En un comunicado hecho público tras la constitución este miércoles, en el Consejo de Relaciones Laborales, de la mesa negociadora del Convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia entre Cebek y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO, LAB y ELA, bloqueado hace 13 años, la patronal ha asegurado que ha acudido a la reunión "con la voluntad de reactivar de forma efectiva el ámbito de negociación".

Con este objetivo, pretende abordar "tanto las cuestiones que planteen las organizaciones sindicales como las necesidades y propuestas de los distintos subsectores empresariales, de modo que la negociación refleje la realidad diversa del sector".

Según ha señalado, la "prolongada falta de vigencia" del convenio provincial de Oficinas y Despachos en Bizkaia, unida a que "en muchos casos existen convenios sectoriales de ámbito estatal como referencia y en otros no", ha dado lugar a "una gran diversidad de situaciones".

A su juicio, esta "heterogeneidad" añade "complejidad" a la definición de "un marco común" y hace "especialmente importante" que cualquier acuerdo "tenga en cuenta los esfuerzos realizados en estos años por muchas empresas y sea compatible con su viabilidad y competitividad, condición necesaria para mantener y crear empleo en el sector".

"ACTUALIZAR Y RECONSTRUIR"

En este contexto, Cebek considera que "no se trata simplemente de reactivar sin más un texto que perdió su vigencia hace 13 años", sino de "actualizar y reconstruir el ámbito de negociación sobre nuevas bases, partiendo de la experiencia del convenio anterior pero adaptándolo a la realidad actual".

"El convenio no puede limitarse a reproducir literalmente un marco de hace más de una década ni a centrar el debate exclusivamente en la actualización automática de las tablas en función del IPC, sino que debe dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de empresas y personas trabajadoras", ha señalado.

Para Cebek, "si el enfoque de la negociación por parte de los sindicatos no tiene en cuenta esta realidad, se corre el riesgo de repetir la experiencia de las anteriores mesas negociadoras de 2013 y 2017, que finalizaron sin acuerdo".

"La experiencia pasada demuestra que este modelo de negociación no ha sido eficaz y que es necesario avanzar hacia un esquema de negociación más amplio y equilibrado, en el que también se tengan en cuenta la realidad de cada sector y las necesidades organizativas de las empresas", ha defendido.

La confederación empresarial ha insistido en que el convenio colectivo "debe dar respuesta tanto a las necesidades de las plantillas como a las necesidades de las empresas". Según ha apuntado, trabajadores y empresas "forman parte de un mismo proyecto" y la mejora de las condiciones laborales y la viabilidad de las empresas "no son objetivos contrapuestos, sino condiciones necesarias para garantizar el empleo y el futuro del sector".

Cebek ha asegurado que respeta "el derecho de las organizaciones sindicales a adoptar las medidas que consideren oportunas, incluida la movilización". Sin embargo, cree que "antes incluso de haberse celebrado la primera reunión de trabajo de la mesa, las referencias públicas al bloqueo y al conflicto no contribuyen a poner en valor la oportunidad que abre la constitución de la mesa ni ayudan a generar el clima de confianza que una negociación de este calado requiere".

No obstante, ha reiterado su compromiso con "una negociación seria, responsable y constructiva" y ha expresado su deseo de que, "en el transcurso del proceso, se den las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo satisfactorio en el que tengan cabida los intereses de ambas partes, garantizando al mismo tiempo la mejora del sector, la calidad del empleo y la viabilidad de las empresas que lo integran".