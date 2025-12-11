Cebek denuncia el planteamiento sindical "de imposición" en la negociación colectiva y pide modernizar los convenios

Archivo - El presidente de Cebek, Guillermo Buces, y el secretario general, Francisco Javier Azpiazu. - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, ha denunciado el planteamiento sindical de "imposición" en la negociación colectiva y ha asegurado que hay que "modernizar" los convenios si no se quiere "dificultar" la competividad empresarial.

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, recogida por Europa Presas, Azpiazu ha reflexionado sobre la "apuesta por la confrontación" por parte de algunos sindicatos y ha recordado que recientemente la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, hacía una pregunta "muy pertinente": ¿Qué aporta ELA a este país?.

"Tenemos un problema en Euskadi desde hace mucho tiempo porque parte del sindicalismo entiende la confrontación como una estrategia de relación con los empresarios. Es una anomalía que no ocurre en el resto del Estado ni en Europa. En Europa y en el resto del Estado los sindicatos y los empresarios se reúnen, discrepan, hablan y llegan a acuerdos. En Euskadi el tiempo de negociación y firma de un convenio colectivo es de dos años. ¿Cómo es posible que estemos dos años negociando un convenio colectivo?", se ha preguntado.

Según ha indicado, eso es algo que "no pasa en ninguna parte de Europa" y ocurre porque el planteamiento sindical "nace de una premisa que no es cierta", la de que Euskadi es "un país precario". "Cuando desde el mundo sindical se habla de que en Euskadi hay precariedad, es que los datos refutan absolutamente esta afirmación", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado, entre otros datos, que Euskadi tiene los mejores salarios de todo el Estado y también la jornada laboral más baja". Además, hay unas instituciones públicas que dotan a sus presupuestos de acción social "del mayor porcentaje en relación al presupuesto global".

Por otra parte, ha asegurado que hay otra "gran dificultad en la negociación colectiva" y ha indicado que en Euskadi "no negocian convenios" sino que hay "un cierto planteamiento de imposición en el sentido de que "o aceptas mis planteamientos en la negociación colectiva y retiras los tuyos o no hay acuerdo".

"Nosotros acudimos a todas las mesas de negociación con plataformas empresariales, donde planteamos a los sindicatos que nos gustaría debatir sobre cuestiones que nos afectan y que afectan a nuestra competitividad empresarial y nuestra sostenibilidad y tenemos enormes dificultades, si no imposibilidades reales de incorporarlos en los convenios colectivos", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que los convenios colectivos, "muchos de ellos con textos de hace 30 años", están siendo "incapaces de incorporar elementos que la empresa en estos momentos necesita" como la felixibilidad. "Si no modernizamos los convenios colectivos, estamos dificultando la competitividad empresarial y esto, a la postre, va a ser malo para todos", ha manifestado.

COYUNTURA ECONÓMICA

En relación a la coyuntura económica, ha afirmado que, cuando iniciaron 2025 no esperan terminar el año con las actuales cifras de crecimiento y de empleo, ya que había "muchas incertidumbres" en las empresas y en el mundo sociopolítico con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU y "la política de arancelaria tan brutal y extemporánea que se produjo".

Azpiazu ha indicado que cerrarán el año con un crecimiento en Euskadi alrededor del 2%, 12.000 nuevos empleos y una tasa de desempleo del 6,5% aproximadamente. Ello evidencia, a su juicio, la "fortaleza de la economía", aunque también hay "problemas".

En este sentido, ha señalado que en la encuesta realizada en octubre un 30% de las empresas vizcaínas decían que iban a terminar el año "peor de lo previsto".

Azpiazu ha manifestado que hay "problemas evidentes" porque los socios y principales compradores de Euskadi como son Francia y Alemania "lo están pasando mal", la industria en Europa está "cayendo de una manera importante" como consecuencia de la política arancelaria y también hay un problema de baja productividad, lo que "contrarresta los buenos datos generales macros de la economía vizcaína y vasca".

"Cuando pones un poquito de zoom, te das cuenta que la industria lo está pasando mal", ha añadido. Por lo tanto, ha indicado que la crisis industrial que está viviendo Europa está afectando a Euskadi y Bizkaia.

El responsable de Cebek ha afirmado que Europa está viviendo "una crisis existencial" y tiene que "definir qué quiere ser de mayor". Según ha manifestado, está sometida "a mucha presión de todo tipo" y se necesita "una Europa fuerte que potencie la industria".

Azpiazu ha manifestado que Euskadi es "un país industrial" y lo tiene que seguir siendo porque la industria aporta casi el 40% del valor añadido bruto de toda la economía, da capacidad investigadora e exportadora, innovación y buenos salarios.

"El hecho de que Euskadi siga potenciando su industria y siga siendo un país industrial va a ser un elemento clave para que este país logre superar la situación de incertidumbre que en estos momentos estamos viviendo", ha asegurado.

En este contexto, ha asegurado que la empresa vasca está "absolutamente comprometida con el país desde siempre" y también cree que lo está el Gobierno vasco. Ha añadido que el último Plan industrial del Ejecutivo "está absolutamente alineado" con lo que demandan las patronales.

En relación a si existe miedo a hacer inversiones, ha señalado que "no es que haya miedo", sino que la inversión depende mucho de elementos que "muchas veces el empresario no puede controlar".

Tras aludir a las dificultades del escenario global y al "cambio de reglas de juego", ha insistido en que hay que seguir siendo un país industrial porque la industria va a dar "músculo y capacidad de resistencia".

Por otra parte, Azpiazu ha destacado que "sin empresas no se tendría el modo de vivir actual", por lo que ha hecho un llamamiento al reconocimiento de la empresa vasca.

SMI

Ante la demanda planteada por ELA y LAB, entre otros sindicatos, contra Confebask por negarse a negociar un SMI propio en Euskadi, ha señalado que no tienen "capacidad legal para definir un salario mínimo interprofesional, sino que "la tiene el Consejo de ministros".

Asimismo, ha apuntado que los salarios ya se definen en los convenios colectivos y ha agregado que, si los sindicatos quieren hablar de esta cuestión, el foro es la mesa de diálogo social y hablando también de otros temas que afectan a la competitividad y sostenibilidad, entre ellos, el absentismo laboral.

En relación al absentismo, ha indicado que en 2024 en Euskadi la media de días perdidos por IT es de 24,5, "la cifra más alta en todo el Estado". "No nos estamos inventando ninguna cifra. Este dato supone un 30% más de la media del Estado y un 58% más que en Madrid", ha agregado.

Según ha afirmado, hay un problema en Euskadi con el absentismo laboral, que se sitúa "en la parte alta del ranking de preocupaciones empresariales junto con los costes laborales y los costes fiscales".

Por ello, ha asegurado que no se puede "mirar para otro lado" y tampoco lo pueden hacer los sindicatos porque "es un problema de país", que causa "muchas pérdidas" a las empresas y a las administraciones públicas. Por ello, ha instado a sentarse y debatir entre todos sobre este tema.

"Si continuamos creciendo con los datos de absentismo que en estos momentos tenemos - que no nos lo inventamos y son datos absolutamente oficiales-, vamos a derivar a las empresas en un problema grave en los próximos tiempos", ha indicado Azpiazu, que ha señalado que "lo peor" que se puede hacer es "mirar para otro lado y entender que no va con nosotros".