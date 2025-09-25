Cebek dice que mantiene su "plena" disposición a negociar el convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia

Ve "inentendible" que los sindicatos insistan en atribuir a la patronal vizcaína la responsabilidad del bloqueo

BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) ha asegurado que mantiene su "plena" disposición a negociar el convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia, que lleva 12 años sin actualizar, y que la "voluntad negociadora" de la organización empresarial ha sido "clara y constante" durante todos estos años.

Tras la reunión celebrada el pasado martes en el CRL de Bilbao con la parte social, que se cerró sin acuerdo, Cebek ha hecho público este jueves un comunicado para "aclarar su posición", ante las informaciones trasladadas por los sindicatos sobre "el estado de la negociación".

En primer lugar, Cebek ha recordado que, "tanto formal como informalmente, y de forma reiterada desde el año 2021", ha expresado "su intención de sentarse a negociar en el ámbito que promuevan los sindicatos, tras el fracaso y finalización de la negociación iniciada en 2017".

Esa predisposición a negociar existe, prosigue el escrito, "sin perjuicio de los acuerdos que luego se puedan alcanzar en cuanto al ámbito definitivo" ya que, ha enfatizado Cebek, "la voluntad negociadora de la organización empresarial ha sido clara y constante durante estos años".

En segundo lugar, Cebek ha trasladado a los sindicatos que "cuando señala la necesidad de constituir una nueva comisión negociadora, no está planteando ningún obstáculo, sino constatando una realidad derivada de la inactividad de la mesa anterior y de la finalización de la negociación previa, situación que es imputable a todas las partes implicadas en el proceso".

Para la organización empresarial vizcaína, "es fundamental subrayar que la constitución de una nueva mesa no es una exigencia caprichosa de Cebek, sino un requisito legal" ya que, tal y como ha subrayado, "la normativa laboral establece claramente este procedimiento cuando una negociación ha quedado extinguida por inactividad".

En este sentido, han añadido desde la patronal vizcaína, "resulta inentendible e ilógico que la parte social, cuando Cebek ya les ha comunicado expresamente que volverá a sentarse en la mesa negociadora como ha hecho siempre, insista en atribuirles la responsabilidad del bloqueo".

En opinión de Cebek, las manifestaciones sindicales en este sentido lo que intentan, por un lado, es "ocultar las desavenencias existentes entre las propias organizaciones sindicales" y, por otro, demuestra que "son conscientes de que el problema real no radica en iniciar o no la negociación, sino en su incapacidad para abordar los temas propuestos por la parte empresarial para adaptar el nuevo convenio a la realidad actual del sector".

Para Cebek, hay que tener en cuenta que, en este periodo, las realidades empresariales y laborales de este sector "han divergido significativamente, lo que hace imprescindible una adaptación del nuevo marco convencional a estas nuevas circunstancias que los sindicatos no quieren afrontar".