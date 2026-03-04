El Centro de Estudios Ambientales de Vitoria organiza un taller para concienciar sobre los efectos del cambio climático

La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por los fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, incendios e inundaciones - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz celebrará el próximo martes un taller de cocreación de narrativas climáticas en el Palacio Europa, dirigido a profesionales de la comunicación institucional y estratégica, periodistas y responsables de comunicación de organizaciones públicas y privadas.

La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por los fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, incendios e inundaciones, de los últimos meses, así como por una creciente polarización del debate público en relación con el cambio climático, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El encuentro se enmarca en el Observatorio de Narrativas Climáticas de Euskadi, un proyecto de ciencia ciudadana que busca escuchar, mapear y visibilizar cómo la sociedad vasca percibe y relata el cambio climático.

Impulsado por Bla Bla LAB, con el apoyo de administraciones vascas, el Observatorio pretende actuar como puente entre ciudadanía, medios, organizaciones e instituciones, promoviendo la co-creación de nuevas narrativas a través de espacios participativos.

La sesión, que se celebrará de 9.00 a 11.00 horas en la Sala Avenida del Palacio Europa, abordará la identificación y segmentación de públicos según sus valores y posicionamientos climáticos; la creación de narrativas específicas para cada segmento; la selección de canales, mensajes y herramientas más eficaces; y el diseño de una hoja de ruta orientada a generar cambios narrativos y de comportamientos.

A través de metodologías basadas en la investigación social y ya aplicadas por organizaciones pioneras en comunicación climática, el taller ofrecerá herramientas prácticas para reforzar el impacto de los mensajes sobre sostenibilidad y clima.

La cita trata de impulsar la posibilidad de repensar colectivamente, con la ciudadanía en el centro, cómo comunicar la acción climática para activar conversaciones que impulsen transformaciones reales.