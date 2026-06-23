El centro de gestión de movilidad MKZ de Bizkaia inaugura instalaciones, con nueva sala de control y sala de crisis

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, visita las nuevas instalaciones del MKZ. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia ha inaugurado este martes el nuevo edificio del centro de gestión de la movilidad MKZ (Mugikortasuna Kudeatzeko Zentroa), que ha incrementado su superficie en 444,17 metros cuadrados y cuenta con una nueva sala de control que ha pasado de disponer de 20 pantallas a 32 y, por primera vez, de sala de crisis para incidentes de especial relevancia.

Bizkaia, ha destacado, "da un paso adelante en la gestión inteligente de su red viaria" con la inauguración de las nuevas intalaciones de "una infraestructura clave que refuerza la capacidad de respuesta ante incidencias y anticipa los retos de la movilidad futura".

El centro de control de la movilidad, ubicado junto a la entrada a los túneles de Malmasin, inició su actividad en 1973 y, desde entonces, ha ido adaptándose al crecimiento de las infraestructuras de carreteras de Bizkaia.

El crecimiento de nuevos proyectos estratégicos -como la remodelación de los túneles de La Avanzada y Artaza, la futura variante de Markina o las intervenciones en la BI-636 y la BI-30 (N-637), junto al próximo inicio del túnel bajo la ría- llevó a acometer "una renovación en profundidad" del centro desde el que se coordinarán todas estas actuaciones.

Así, ha explicado la Diputación, el nuevo MKZ se ha diseñado no sólo para atender la red actual, sino "también para la que viene: más túneles, más datos, más exigencia en seguridad, más necesidad de coordinación".

Según ha destacado, durante su visita a estas instalaciones, la diputada general, Elixabete Etxanobe, "el MKZ es el cerebro de un sistema que cubre 1.104 kilómetros de la red foral de carreteras, incluyendo 17 túneles y 210 kilómetros de autopistas y carreteras de alta capacidad". Cada día se procesan, en tiempo real, más de cinco millones de datos y la información que captan los sensores y las cámaras se transmite a través de una red propia de fibra óptica.

TRANSFORMACIÓN EN DOS FASES

MKZ inició a finales de 2024 el proceso de transformación, dividido en dos fases, con el objetivo de mejorar la eficiencia y a incrementar la capacidad operativa del centro.

La primera fase ha supuesto la construcción de un nuevo edificio anexo al existente en el que se han instalado nuevas salas de control de operaciones, sala de crisis, sala de reuniones, despachos, y una sala técnica con los equipos necesarios para el funcionamiento de la sala de control de operaciones.

La segunda fase se ha centrado en la reforma del edificio ya existente, que ha incluido la renovación de la fachada y la cubierta, y la reordenación de las instalaciones en las plantas según las diferentes secciones (mantenimiento, operación y personal técnico).

La intervención ha dotado al MKZ de una nueva sala de control de doble altura equipada con un videowall ampliado, que ha pasado de 20 a 32 pantallas LED de 55 pulgadas. Además, incorpora por primera vez una sala de crisis, diseñada para gestionar incidentes de especial relevancia con mayor eficacia.

El proyecto también ha supuesto un refuerzo de los recursos y capacidades operativas del servicio para mejorar la respuesta ante incidencias y garantizar "un funcionamiento más eficaz y seguro" de la infraestructura.

El número de puestos en el área de control se ha incrementado, al igual que en las áreas de oficina, que han pasado de 15 a 24 puestos de trabajo. Se han duplicado los espacios del taller y se han modernizado las zonas de vestuarios y office.

La actuación ha abarcado una superficie total de 1.044,61 metros cuadrados, lo que supone un incremento de 444,17 metros cuadrados respecto al edificio original.

En el MKZ se ha apostado por una mejora integral de la envolvente del edificio con una fachada caracterizada por lamas verticales de madera que reducen la huella de carbono y "aportan una identidad arquitectónica contemporánea", ha indicado la Diputación.

Por otro lado, se han instalado 35 paneles fotovoltaicos para el autoconsumo energético, se ha usado madera como material principal, se han incorporado estrategias pasivas como voladizos o aperturas cenitales orientadas al norte para evitar deslumbramientos en la sala de control, y se han instalado sistemas de climatización de alta eficiencia.

Según ha precisado la Diputación, estas actuaciones han permitido alcanzar una certificación energética A y una reducción de emisiones equivalente a la plantación de 246 árboles.

El rediseño del edificio ha incluido también una reorganización de los flujos de trabajo para optimizar la operatividad del centro, aumentar su capacidad y mejorar las condiciones laborales, lo que incluye la posibilidad de acceso al exterior desde todas las plantas.

Los responsables forales han destacado que, con esta modernización, "Bizkaia se sitúa en la vanguardia de la gestión de la movilidad". "Las carreteras avanzan hacia un modelo cada vez más inteligente y conectado, capaz de generar y transmitir información en tiempo real. MKZ está preparado para integrar estos sistemas, como las balizas que permiten enviar datos desde los propios vehículos al centro de control", han explicado.

Asimismo, tecnologías como la conducción conectada y automatizada o el sistema eCall, que activa de forma automática los servicios de emergencia en caso de accidente, permitirán "reducir de forma significativa los tiempos de respuesta". El objetivo es "reforzar la seguridad de los usuarios, minimizando el riesgo de accidentes y mitigando sus posibles consecuencias".