El Centro de Información de la Vía Verde Montes de Hierro abre de nuevo sus puertas este verano

Archivo - Estación de La Aceña, en Galdames, que acoge el Centro de Información de la Vía Verde Montes de Hierro. - ENKARTERRIALDE - Archivo

BILBAO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información de la Vía Verde Montes de Hierro volverá a abrir sus puertas este verano a partir de este domingo, 5 de julio, en la antigua estación de ferrocarril del barrio de La Aceña, en Galdames. Además, ofrecerá cuatro talleres gratuitos para el público infantil.

Enkarterrialde, junto a los Ayuntamientos de Abanto Zierbena, Artzentales, Galdames, Muskiz, Sopuerta y Zierbena, ha apostado por la reapertura del Centro de Información de la Vía Verde y su entorno de cara a la época estival con el objetivo de "potenciar este recurso generador de riqueza" en las comarcas de Enkarterri y Meatzaldea.

En concreto, el centro abrirá sus puertas los domingos de julio y agosto en horario de 10.00 a 14.00 horas (los días 5, 12, 19 y 26 de julio y los días 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto), además de los festivos del 25 de julio y 15 de agosto.

Como novedad, este año, los domingos 5 y 12 de julio habrá talleres infantiles gratuitos relacionados con el entorno y la naturaleza para el público infantil.

Así, este domingo a partir de las once de la mañana se impartirá un taller para hacer nidos con paja y a las las doce y media del mediodía habrá un taller de minijardines en tarros. Para el 12 de julio, en los mismos horarios, se han organizado dos talleres sobre los animales del bosque hechos con materiales naturales y llaveros naturales con rodajas de madera.

Aunque todos los talleres son gratuitos, es necesario llevar a cabo una inscripción mediante formulario on line (https://labur.eus/tailerrakburdinmendi).

Según han explicado desde Enkarterrialde, dentro del centro de información, además de solicitar folletos y mapas para conocer el recorrido, los visitantes también podrán acceder a una exposición informativa, un 'photocall' para llevarse un recuerdo de la visita y vídeos que muestran los diferentes rincones del recorrido.