El Centro Montehermoso de Vitoria-Gasteiz acogerá desde este próximo viernes la instalación 'Un pestañeo', de Iván Gómez

VITORIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz acogerá desde este próximo viernes la instalación 'Un pestañeo', de Iván Gómez, que toma como punto de partida el gesto cotidiano de cerrar y abrir los ojos para proponer una reflexión sobre los cambios que atraviesan nuestra relación con el mundo.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha explicado, a través de un comunicado, que la instalación reúne collages, esculturas, piezas textiles, dispositivos lumínicos, diapositivas y elementos orgánicos que se despliegan en diálogo con la arquitectura del espacio.

A través de esta combinación de materiales, imágenes y tecnologías pertenecientes a distintos tiempos, la exposición plantea una exploración sobre la transformación constante de la materia y de las imágenes.

La muestra se inaugurará este próximo viernes, a las 19.00 horas, con presencia del autor, y se podrá visitar hasta el 20 de septiembre.

Artista, cineasta, escritor y comisario, Iván Gómez desarrolla una práctica interdisciplinar centrada en las relaciones entre imágenes, objetos, espacios y personas.

La trayectoria de Iván Gómez se ha desarrollado en colaboración con instituciones y centros de creación como Azkuna Zentroa, Tabakalera o La Capella, y su trabajo se ha mostrado también en diferentes contextos internacionales como Medellín, Berlín, Gantes o Nueva York.