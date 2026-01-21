El centro Okendo de San Sebastián acoge el día 26 una charla-debate sobre el modelo de alimentación y negocio del BCC

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Okendo del barrio de Gros de San Sebastián acogerá el próximo lunes, día 26, una charla-debate sobre el modelo de alimentación y de negocio del Basque Culinary Center (BCC).

La cita tendrá lugar a las siete de la tarde y participarán los periodistas Ahoztar Zelaieta y Josema Azpeitia, con el fin de "cuestionar el modelo de alimentación y de negocio que promueve el Basque Culinary Center (BCC) bajo la dócil apariencia de la innovación gastronómica", según han explicado los organizadores, Satorralaia, Manteo Bizirik, Haritzalde y Uliako Auzo Elkartea, en un comunicado.

Según la investigación realizada por Ahoztar Zelaieta, el modelo de negocio público-privado del BCC ha hecho que "más de 1.100 millones de euros procedentes de administraciones públicas y de fondos europeos se destinen a distintos programas y macroproyectos promovidos por esta Fundación y por las empresas colaboradoras en el marco del modelo Basque Culinary Center".