Cerca de 200 personas mayores de 45 años participan en Vitoria en la segunda Feria de Empleo de la Cámara de Álava

Cerca de 200 personas han participado en la segunda Feria de Empleo de la Cámara de Álava. - CÁMARA DE ÁLAVA

VITORIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas mayores de 45 años han acudido este miércoles, en el palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, a las entrevistas de trabajo de la segunda Feria de Empleo de la Cámara de Álava, en la que han participado 17 empresas alavesas.

Según ha informado la Cámara en un comunicado, los participantes han tenido la oportunidad de entrar en contacto con empresas que buscan talento sénior, experiencia y diferentes perfiles laborales, así como conocer sus ofertas de trabajo y dejar sus currículum para optar a las vacantes.

Además, un centenar de personas han recibido formación a través de los microtalleres impartidos a lo largo de la jornada para mejorar la empleabilidad, y han tenido la ocasión de sacarse una foto profesional para mejorar su currículum.

Los perfiles específicos que se han buscado en la feria han sido el de oficiales electricistas o de mantenimiento, mánager de equipos, supervisores, operarios de punta de venta, administrativo, asesores de ventas, persona de limpieza y servicios generales, integradores y educadores sociales o personal de seguridad, entre otros. Algunas de las empresas participantes han sido Talgo, Vidrala, PepsiCo, Leroy Merlín o Aldi.