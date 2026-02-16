Cerca de 20.000 alumnos de FP Dual de Bizkaia realizarán estancias formativas en empresas este año

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 20.000 alumnos de Formación Profesional Dual de Bizkaia realizarán estancias formativas en empresas durante 2026, según los datos aportados por la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, que ha animado a las compañías vizcaínas a sumarse a esta iniciativa que "acerca el talento joven a las necesidades reales" del tejido productivo del territorio.

"En Bizkaia, la FP Dual -tanto en régimen general como en régimen intensivo- se consolida como una oportunidad para planificar relevo generacional, incorporar perfiles cualificados y mejorar la empleabilidad juvenil", ha resaltado Cebek.

En función de los datos que ha aportado, más de 20.000 alumnos de FP en Bizkaia tendrán que hacer estancias formativas en empresas en 2026. En el caso de FP Dual intensiva se contabilizan 1.275 de los ciclos formativos y 55 de cursos de especialización, mientras que en la Dual general serán 12.941 estudiantes de primer curso, 9.282 de segundo, 291 de certificados profesionales y 288 de cursos de especialización.

Cebek ha animado a las empresas de Bizkaia a sumarse a la FP Dual "como una vía estratégica para incorporar talento, reducir tiempos de adaptación a procesos internos y contribuir a una empleabilidad de calidad".

Para ello, pondrá a disposición de las organizaciones miembro acompañamiento jurídico-laboral para resolver dudas y tramitar correctamente la participación, y ofrecerá sesiones formativas para los instructores de las empresas que acogen alumnado FP para que "estén mejor preparadas, sepan cómo integrarlo en el día a día y puedan compartir experiencias y aprendizajes con otras personas con el mismo rol en otras empresas".