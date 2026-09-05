Cerca de 4.000 personas celebran en San Sebastián el Sagardo Eguna con sidra de 32 productores

Sagardo Eguna en San Sebastián - SAGARDOA ROUTE

SAN SEBASTIÁN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 4.000 personas han participado este sábado en el Sagardo Eguna celebrado en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, donde han podido degustar sidras de 32 sidrerías de Gipuzkoa, además del primer mosto de la cosecha 2026, bombones de manzana y productos Eusko Label, en una jornada marcada por la música de trikitilaris y bertsolaris. Las sidrerías participantes han ofrecido alrededor de 6.000 botellas de sidra de la cosecha 2025, acompañadas de pintxos de chorizo y cabecero de lomo de cerdo Basatxerri y queso Idiazabal DOP.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti; los viceconsejeros de Turismo y Comercio y de Alimentación y Desarrollo Rural, Jakes Agirrezabal y Raúl Pérez de Iratxeta, respectivamente, y representantes de HAZI, la Diputación de Gipuzkoa, ayuntamientos y agentes del sector.

La jornada, organizada por la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa junto a la Ruta de la Sidra Vasca y la Denominación de Origen Euskal Sagardoa, con la colaboración de las instituciones vascas y Laboral Kutxa, ha incluido diversas actividades para divulgar la elaboración tradicional de la sidra y su valor cultural.

Entre ellas, se ha elaborado sidra a la antigua usanza con manzanas recogidas en el manzanal del caserío Ipintza (Handia), en Altzo, y trasladadas hasta la plaza. Los asistentes han podido degustar el primer mosto elaborado con la cosecha de 2026.

Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje al productor Jabier Ansorena y Marian Matas, de la sidrería Rufino de Hernani, a quienes la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa ha entregado un pin conmemorativo por su trayectoria. Posteriormente, a las 12.30 horas, productores, representantes institucionales, invitados y homenajeados han participado en el tradicional brindis oficial.

El Sagardo Eguna de Donostia ha reunido a 32 sidrerías procedentes de distintas localidades guipuzcoanas, entre ellas Aburuza, Akarregi, Alorrenea, Altuna, Altzueta, Añota, Astarbe, Astiazaran, Barkaiztegi, Calonge, Etxeberria, Gartziategi, Gaztañaga, Gurutzeta, Iparragirre, Izeta, Lizeaga, Mizpiradi, Oianume, Oiarbide, Oiharte, Ola, Petritegi, Rezola, Rufino, Saizar, Satxota, Tximista, Urbitarte, Urdaira, Zabala y Zelaia.