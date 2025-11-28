Cerca de 6.200 vascos con VIH reciben tratamiento para que el virus sea indetectable y no transmitible

Osakidetza realiza pruebas del VIH de manera gratuita en sus centros de salud - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 6.200 personas reciben en Euskadi un tratamiento frente al VIH que, aunque no elimina el virus, en la mayor parte de los casos hace que sea indetectable y, por lo tanto, no transmisible.

Osakidetza ha destacado, con motivo del Día Mundial del Sida que se celebra el 1 de diciembre, que la detección temprana a través de la realización de pruebas de VIH "es uno de los principales pilares de esta estrategia, como lo son la accesibilidad y avances en los tratamientos que están permitiendo que la carga viral sea indetectable y, por lo tanto, no transmisible".

Además, a través de un comunicado, Osakidetza ha llamado a "acabar con el estigma que rodea aún a las personas que viven con el virus". En este sentido, ha recordado que cada año en Euskadi se detectan cerca de 125 nuevos casos de VIH. La mayor parte de los nuevos diagnósticos se da en hombres, y la edad media del total de personas diagnosticadas es de 37 años. Por territorios, en 2024 el 63,2% de los casos se detectaron en Bizkaia, el 21,6% en Gipuzkoa y el 15,2% en Álava.

Además, casi la mitad de las nuevas infecciones presenta un diagnóstico tardío. En este sentido, Osakidetza ha recordado que el diagnóstico y tratamiento temprano es fundamental para lograr una buena calidad de vida. La detección del VIH se realiza a través de pruebas específicas, a los que se puede acceder desde distintas maneras en Euskadi.

PRUEBA GRATUITA

Por una parte, Osakidetza las realiza de manera gratuita en sus centros de salud, solicitando cita con el médico o médica de familia de referencia, pero también se puede acudir a las consultas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Osakidetza dispone de al menos una consulta especializada en cada territorio y todas ellas tienen un teléfono directo para que las personas puedan llamar y solicitar la realización de la prueba.

Además, 60 farmacias de Euskadi forman parte de un programa a través del cual se puede realizar la prueba rápida del VIH de forma anónima, que tiene un coste de cinco euros. La información sobre estas farmacias está disponible en la página web de Osakidetza.

Otra opción para someterse a la prueba rápida del VIH es la de las entidades comunitarias, en las que se ofrece la prueba de forma gratuita en un ambiente "libre de estigma".

Independientemente de las opciones elegidas para realizar la prueba, en caso de un diagnóstico positivo se procede a la derivación a la Unidad de VIH del hospital de referencia para iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata. En la actualidad, en Euskadi hay 6.200 personas en tratamiento que, aunque no elimina por completo el virus, bloquea su multiplicación y frena el avance del virus en el organismo, por lo que permite vivir con una buena calidad de vida.

Osakidetza ha recordado que las personas que reciben tratamiento antirretroviral y que tienen la carga viral del VIH indetectable no transmiten el virus.

GUÍAS DE SALUD SEXUAL PARA ADOLESCENTES

Osakidetza, junto con los departamentos de Salud y Educación del Gobierno Vasco, actualizó el año pasado la 'Guía de Salud Sexual' dirigida a jóvenes y adolescentes para que en el ámbito educativo puedan abordar este tema. Recientemente se ha hecho una campaña de difusión de esta información a los centros educativos para que lo puedan desarrollar durante el curso.

Gracias a los esfuerzos en la educación sobre la salud sexual, la promoción del uso del preservativo y la recomendación de la prueba del VIH, el número de nuevos diagnósticos se mantiene estable en Euskadi. Aun así, Osakidetza considera "fundamental" incidir en programas de prevención combinados, en las que se añaden estrategias preventivas que han mostrado una gran eficacia preventiva.

De esa forma, ha recordado la posibilidad de solicitar la profilaxis posexposición tras una relación sexual de riesgo, disponible en los servicios de urgencias de los hospitales. Por otra parte, existe la profilaxis pre-exposición (PrEP), que consiste en el uso de fármacos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH, aunque no tiene actividad preventiva frente a otras infecciones de transmisión sexual.

La PrEP está recomendada en aquellas personas con alto riesgo de adquirir la infección por el VIH y es una herramienta que la utilizan cada vez más personas. En estos momentos, en Euskadi hay más de 1.600 usuarios de PrEP. Este programa, además de ofrecer el fármaco profiláctico, insiste en la importancia del uso del preservativo, incluye un cribado de otras ITS, y recomienda la actualización de las vacunas indicadas.