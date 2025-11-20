Cerrado por nieve el puerto de Opakua, y cadenas en Orduña y en la A-15 Navarra-Andoain (Gipuzkoa)

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia y nieve que azota Euskadi este jueves deja a las ocho de la tarde cerrado por nieve el puerto alavés de Opakua, y son necesarias las cadenas en el alto de Orduña y en la autovía A-15 Navarra-Andoain, en su tramo guipuzcoano, según informa el Departamento vasco de Seguridad.

Además, se recomienda conducir con precaución por nieve en los puertos alaveses de Bernedo, Herrera y Kurtzeta, en los altos de Etzegarate y Udana (Gipuzkoa), y en la autovía N-622 entre Altube y Vitoria.