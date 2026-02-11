Cerrados este jueves los paseos Nuevo y Leizaola y el Peine del Viento de San Sebastián por olas

Archivo - Olas en el Paseo Nuevo de San Sebastián - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha informado de que este jueves el Paseo Nuevo, el Paseo de Leizaola y el Peine del Viento permanecerán cerrados por la alerta naranja por riesgo marítimo-costero.

Desde Protección Civil del Consistorio donostiarra han indicado que este miércoles hay aviso amarillo por riesgo marítimo-costero que se convertirá en situación de alerta naranja este jueves.

Como consecuencia se cerrará el Paseo Nuevo, tanto para vehículos como para peatones. Además, el acceso al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) también permanecerá cerrado, lo mismo que el acceso al Peine del Viento y la parte costera de Urgull.

Según han señalado, las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad y el servicio de transporte a la Isla Santa Clara quedará suspendido. Estas medidas estarán en vigor hasta las 18.00 horas de este jueves.