Cerrados por la nieve los puertos Bernedo, Salinas Vitoria, La Herrera, Opakua y Zaldiaran

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los puertos vascos de Bernedo, Salinas, La Herrera, Opakua y Zaldiaran se encuentran cerrados al tráfico de todo tipo de vehículos a las nueve de la mañana de este viernes por nieve, mientras que en el Puerto de Vitoria no se permite circular a camiones y vehículos articulados, mientras que los turismos deben transitar con cadenas o neumáticos de invierno, según ha informado el Departamento de Seguridad.

También son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno para circular por los puertos de Arantzasu, Bidania, Elosua, Lizarrusti, Otsaurte y Orduña, debido a que está nevando.

Por otro lado, se recomienda precaución para circular los por puertos de Aiurdin, Altube, Arlaban, Artikutza, Azazeta, Barrenilla, Erlaitz, Etzegarate, Jaizkibel, Urkiola, Urdaki y Urto, debido a la caída de nieve o la presencia de hielo en la carretera.