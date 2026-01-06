Cerrados por nieve los puertos vascos de Opakua y Bikosgana

Varias personas disfrutan de la nieve en una calle de Vitoria (Álava), a 6 de enero de 2026 - Carlos González - Europa Press

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los puertos vascos de Opakua y Bikosgana se encuentran cerrados al tráfico por nieve minutos antes de las tres de la tarde de este martes, día de Reyes. También se encuentra cerrada por este mismo motivo para vehículos de tercera categoría la autovía A-1, entre Miranda y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco, es necesario el uso de cadenas al circular por los puertos de Barazar, Deskarga y Herrera.

La presencia de nieve o hielo en la vía hace necesario conducir con precaución por la mayoría de puertos del País Vasco. Además, es obligatorio el uso de cadenas para circular por la carretera N-124 'las Conchas', en Álava.