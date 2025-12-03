Cerrados el Paseo Nuevo, Peine del Viento y espigón de Zurriola de San Sebastián por la alerta naranja por olas

SAN SEBASTIÁN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Nuevo, el Peine del Viento y espigón de Zurriola de San Sebastián permanecerán cerrados hasta el viernes, incluido, con motivo de la alerta naranja por impacto de ola en costa.

En un comunicado, el Ayuntamiento donostiarra ha indicado que el Paseo Nuevo permanece cerrado tanto para vehículos, como para peatones. Además, los accesos al Paseo de Leizaola (espigón de Zurriola) y al Peine del Viento permanecerán también cerrados.

Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo "su exclusiva responsabilidad", según han añadido las mismas fuentes. Además, el servicio de transporte a la Isla Santa Clara también que da suspendido hasta el viernes, incluido.